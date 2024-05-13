Партия правых: стремительный рост земельного налога - признак паники в правительстве Каи Каллас

«Земельный налог сам по себе не является чем-то плохим. Помимо того, что он приносит доход для предоставления качественных услуг нашим жителям, он также способствует более эффективному использованию земли. Большую финансовую автономию для муниципалитетов также можно только приветствовать, - сказал Андрес Каарманн, член правления Партии правых и вице-мэр города Сауэ.

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По его мнению, к сожалению, система земельного налога изменяется таким образом, что не производит впечатления продуманного действия.

«Учитывая постоянно меняющиеся взгляды сегодняшней власти, эта практика открывает путь для все более смелого делегирования национальных обязательств местным органам власти и к заявлениям о том, что люди должны сами найти деньги для их выполнения», - добавил он.

Год назад государство сообщило местным самоуправлениям, а также жителям, что земельный налог не будетповышаться более чем на 10% в год. Однако теперь планируется повысить земельный налог на 50%, а в ближайшие годы - до 100% в год.

«Столь значительные перемены говорят о том, что в будущем, когда правительство будет ставить задачи перед местными властями, надежд на получение денег из государственного бюджета на их выполнение будет еще меньше», - пояснил Каарманн.