Правительство решило предоставить местным властям право собирать больше земельного налога, чем раньше. В Партии правых считают этот шаг признаком замешательства правительства: деньги заканчиваются.
Партия правых: стремительный рост земельного налога - признак паники в правительстве Каи Каллас
«Земельный налог сам по себе не является чем-то плохим. Помимо того, что он приносит доход для предоставления качественных услуг нашим жителям, он также способствует более эффективному использованию земли. Большую финансовую автономию для муниципалитетов также можно только приветствовать, - сказал Андрес Каарманн, член правления Партии правых и вице-мэр города Сауэ.
По его мнению, к сожалению, система земельного налога изменяется таким образом, что не производит впечатления продуманного действия.
«Учитывая постоянно меняющиеся взгляды сегодняшней власти, эта практика открывает путь для все более смелого делегирования национальных обязательств местным органам власти и к заявлениям о том, что люди должны сами найти деньги для их выполнения», - добавил он.
Год назад государство сообщило местным самоуправлениям, а также жителям, что земельный налог не будетповышаться более чем на 10% в год. Однако теперь планируется повысить земельный налог на 50%, а в ближайшие годы - до 100% в год.
«Столь значительные перемены говорят о том, что в будущем, когда правительство будет ставить задачи перед местными властями, надежд на получение денег из государственного бюджета на их выполнение будет еще меньше», - пояснил Каарманн.
«Даже сейчас, если что-то делается, что нравится избирателю - вводится освобождение от налога для земли, находящейся под домом, повышаются зарплаты учителям или за среднюю пенсию обещают место в доме попечения, мы не видим, чтобы местные самоуправления удостаивались похвалы. Однако если принимаются трудные и непопулярные решения, пальцем указывают на местные самоуправления», - заявил Каарманн.
«Есть опасения, что в будущем мы будет наблюдать это все чаще, что правительство начнет брать подоходный налог с местных самоуправлений для покрытия обязательств государства и прикажет им самим поднять налоги», - сказал Каарманн.
Деньги, собранные от местных налогов, в идеале должны идти на развитие региона, а не на выполнение задач, полученных от государства, пояснил он. Открытие пути для агрессивного повышения земельного налога может также означать подготовку к более масштабным изменениям в доходной базе местных органов власти.
«Это часть плана по снижению доли налога на доходы физических лиц, поступающей в бюджет местного самоуправления? Мы пока не знаем, но логика в этом есть - даже при таком сценарии самоуправлению придется принимать сложные решения, чтобы собрать недостающие деньги с местных жителей в виде земельного налога», - сказал Каарманн.
В Партии правых считают, что перед повышением налогов следует изучить все другие возможности для улучшения местных общественных услуг. Во-первых, следует продолжить работу над административной реформой и объединить нынешние мелкие местные органы власти в уезды среднего размера.
«Сильное самоуправление может предложить жителям больше и более качественнее услуги», - пояснил Каарманн.
Трудовые договоры с главами департаментов местных властей, например директорами школ, должны быть срочными, а также должно быть введено правило одного кресла: главы департаментов не должны заседать в местных советах, чтобы уменьшить конфликт интересов. Процент подоходного налога, получаемого местным самоуправлением, должен быть изменен таким образом, чтобы местные власти, расположенные дальше от центров и, следовательно, имеющие более низкий потенциал доходов, получали большую долю подоходного налога.
«Это будет побуждать местные власти принимать меры по увеличению доходов своих жителей, поощрять предпринимательство и создавать рабочие места», - пояснил Каарманн.