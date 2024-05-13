Эстония потратит два миллиона евро на разработку лесного реестра

Целью закупки является поиск поставщика, который обеспечит разработку и ведение государственного реестра учета лесных ресурсов в 2024-2028 годах. Тендерные предложения могут быть поданы до июня.

В Эстонии уже продолжительное время ведутся дискуссии относительно реального объема лесных ресурсов и древесины в стране, а также о необходимости определения оптимальных объемов лесозаготовок.