Центр информационных технологий Министерства окружающей среды ищет за два миллиона евро разработчика лесного реестра.
Эстония потратит два миллиона евро на разработку лесного реестра
Из реестра государственных закупок следует, что Центр информационных технологий Министерства окружающей среды ищет разработчика лесного реестра.
Целью закупки является поиск поставщика, который обеспечит разработку и ведение государственного реестра учета лесных ресурсов в 2024-2028 годах. Тендерные предложения могут быть поданы до июня.
Работы финансируются за счет государственного бюджета и внешних средств.
В Эстонии уже продолжительное время ведутся дискуссии относительно реального объема лесных ресурсов и древесины в стране, а также о необходимости определения оптимальных объемов лесозаготовок.