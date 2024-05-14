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Миллионы евро инвестиций: откуда получают деньги эстонские стартапы

Наталия Гребнева
, журналист
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Эстонские стартапы подсчитывают привлеченные инвестиции.
Эстонские стартапы подсчитывают привлеченные инвестиции. Фото: freepik.com

В эстонские стартапы вновь потекли деньги. По данным Startup Estonia, в этом году объем привлеченных инвестиций стал расти в противовес прошлому, «застойному», году: стало больше и самих сделок, вырос и их размах.

Оборот эстонских компаний стартап-сектора в первом квартале года составил 817,4 миллиона евро, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Налогов на рабочую силу было выплачено 82,7 млн евро, что на 3% больше, чем в первом квартале 2023 года.

В первом квартале этого года эстонские предприятия стартап-сектора привлекли 148,9 миллиона евро инвестиций, было заключено 20 сделок. Средний размер инвестиции составил восемь миллионов евро, а девять эстонских технологических компаний привлекли инвестиции размером более одного миллиона евро.

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