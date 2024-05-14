Миллионы евро инвестиций: откуда получают деньги эстонские стартапы

Оборот эстонских компаний стартап-сектора в первом квартале года составил 817,4 миллиона евро, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Налогов на рабочую силу было выплачено 82,7 млн евро, что на 3% больше, чем в первом квартале 2023 года.