«Россияне просто зашли пешком». Как армии РФ удалось захватить села около Волчанска в Харьковской области и что там происходит

По его словам, официальные лица утверждали, что оборонительные сооружения возводятся - и на это идут огромные средства, но по его мнению на самом деле их просто не было: «Это была или преступная халатность, или коррупция. Это был не провал. Это было предательство».

Развалины. Фото: BBC

Все понимали, что вторжение в Харьковскую область, вероятно, произойдет. И украинская, и западная разведка знали, что по ту сторону границы Россия наращивает силы — по оценкам, там находились до 30 тысяч военнослужащих.

Владимир Путин также публично заявил о своей цели создать буферную зону в Харьковской области, чтобы защитить российскую территорию от ударов украинской артиллерии.

Но, похоже, Украина оказалась к этому не готовой - несмотря на официальные заявления.

Денис беседует со мной из харьковского парка. Через час он со своими бойцами вернется на передовую недалеко от Волчанска, всего в пяти километрах от российской границы, говорит он.

По некоторым сообщениям, российские войска уже вышли на окраины города. Денис опасается, что Волчанск скоро снова может оказаться в руках россиян.

Люди у автобуса. Фото: BBC

Несколько раньше мы побывали в городе вместе с местным полицейским по имени Алексей - он забирал жителей, желающих уехать в безопасное место. Он ехал быстро, чтобы избежать российских беспилотников и постоянного артиллерийского обстрела.