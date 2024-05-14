Видео Дети в Эстонии играют со смертью: если увидите подобное, сразу звоните в полицию

В последнее время в соцсетях активно обсуждают опасные игры детей на проезжей части. Из-за таких шалостей могут пострадать, как сами дети, так и другие люди. А в случае материального ущерба раскошелиться придется родителям юных шутников.
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Опасные для жизни игры среди детей далеко не новы. Например, много лет назад активно обсуждалась опасная забава «Беги или умри» - дети на спор перебегали дорогу как можно ближе перед движущимся автомобилем.