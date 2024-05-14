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Видео Дети в Эстонии играют со смертью: если увидите подобное, сразу звоните в полицию

София Солдатенко
, репортер
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Несколько лет назад дети на спор садились или ложились на проезжую часть, чтобы проверить, кто, заметив приближающийся автомобиль, сможет дольше оставаться на дороге. Фото иллюстративное.
Несколько лет назад дети на спор садились или ложились на проезжую часть, чтобы проверить, кто, заметив приближающийся автомобиль, сможет дольше оставаться на дороге. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

В последнее время в соцсетях активно обсуждают опасные игры детей на проезжей части. Из-за таких шалостей могут пострадать, как сами дети, так и другие люди. А в случае материального ущерба раскошелиться придется родителям юных шутников.

Опасные для жизни игры среди детей далеко не новы. Например, много лет назад активно обсуждалась опасная забава «Беги или умри» - дети на спор перебегали дорогу как можно ближе перед движущимся автомобилем. 

Также дети на спор садились или ложились на проезжую часть, чтобы проверить, кто, заметив приближающийся автомобиль, сможет дольше оставаться на дороге. Насколько нам известно, к счастью, тогда ни один ребенок в Эстонии серьезно не пострадал.

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