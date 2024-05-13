Суд присяжных в Астане признал бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева виновным в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Он приговорен к 24 годам заключения.
Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев приговорен к 24 годам за убийство жены
8 мая Бишимбаев и второй фигурант дела Бахытжан Байжанов выступили на суде с последним словом. Оба подсудимых зачитывали заранее подготовленную речь.
В чем признался Бишимбаев?
Первым выступил Бишимбаев, начав с размышлений о боге и испытаниях, которые человек встречает на жизненном пути. Он сравнил события того дня, когда умерла Нукенова, с божьим «тестом».
«Хотим мы того или нет, осознаем мы это или нет, мы каждый день проходим его тест. Тест на самые высокие ценности нравственные. В тот день, я должен сказать, в ту ночь с 8 на 9 ноября (время смерти супруги - прим. Би-би-си), я этот тест не прошел [...] Мои действия стали причиной смерти любимого мной человека», - сказал Бишимбаев.
Подсудимый подчеркнул, что не желал смерти Нукеновой и «не предполагал такого исхода» событий в тот вечер.
«Я виноват, но не в умышленном убийстве. С первой минуты задержания я говорил правду об обстоятельствах того дня, я не пытался, хотя имел все возможности, скрыться и уйти от ответственности», - сказал бывший министр экономики.
Он попросил присяжных «быть объективными и справедливыми» на фоне того, как органы власти, по мнению Бишимбаева, ведут работу против него «с обвинительным и необъективным уклоном», а в социальных сетях ведется, как он считает, кампания по разжиганию ненависти.
Байжанов, второй подсудимый, в своем последнем слове отметил, что по его поручению были удалены видеозаписи с камер в ресторане, где умерла Нукенова, а также по его указанию принесли женскую одежду и забрали телефон погибшей, унеся его в другое место.
Однако, по словам обвиняемого, он не знал о том, что было совершено тяжкое преступление, в результате которого Нукенова умерла в тот день. Оба подсудимых попросили прощения у родных и близких погибшей.
Как менялась позиция Бишимбаева и его защиты
Во время последнего слова Бишимбаев признал, что виновен в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть супруги. Бывший министр не согласен с обвинениями в истязании Нукеновой и ее убийстве с особой жестокостью.
Бишимбаев в ходе судебных разбирательств несколько раз говорил, что не признает вину в убийстве супруги. Он и его защита настаивают, что Нукенова умерла в результате полученных травм от падения и ударов головой об унитаз и пол ресторана.
На предварительных слушаниях 11 марта адвокаты экс-министра и вовсе ходатайствовали об изменении статьи на более мягкую - о причинении смерти по неосторожности. Если за убийство с особой жестокостью Бишимбаеву грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок, то за причинение смерти по неосторожности — до трех лет колонии.
Защита Бишимбаева на предварительных слушаниях утверждала, что «подсудимый не имел умысла на убийство и не пинал Нукенову ногами».
«Действительно, в ресторане был конфликт. Все действия Бишимбаева были направлены на то, чтобы успокоить Салтанат Нукенову», - сказал адвокат.
Позже после обнародования видео с избиением экс-министр признал, что пинал супругу «по бедру» и ударил по лицу, чтобы привести ее в чувства. Бишимбаев и его защита утверждают, что в суде не был доказан мотив убийства Нукеновой.
Какие детали дела стали известны в суде
На суде стало известно, что Бишимбаев запрещал супруге работать, консультировать людей по астрологии, контролировал ее. По версии гособвинения, будучи в браке, экс-министр применял к Нукеновой физическое и психологическое насилие, а мотивом убийства стала его ревность.
Прокурор Айжан Аймаганова зачитала заметку Нукеновой, которую она записала на своем телефоне. «Я не твоя игрушка, я не твой ребенок, [чтобы] меня шугать постоянно и одно и то же повторять - я не слабоумная, если ты не заметил. Я не хочу слушать, что и как мне делать 24/7. После каждой ссоры я сутки прихожу в себя, а мне потом надо заниматься своими делами, встретить тебя с улыбкой, и не дай бог я буду уставшей», - процитировала прокурор Нукенову.
Во время судебных разбирательств был разблокирован телефон Бишимбаева. Судья Айжан Кульбаева провела осмотр телефона и воспроизвела 12 видеороликов, которые экс-министр заснял в ресторане и в машине 9 ноября - перед смертью супруги. На этих роликах Бишимбаев оскорбляет Нукенову и расспрашивает ее о прошлых сексуальных связях.
Судмедэкспертиза заключила, что Нукенова погибла в результате черепно-мозговой травмы - смерть наступила за шесть-восемь часов до приезда скорой помощи.
По данным гособвинения, три человека в ресторане более пятнадцати раз призывали Бишимбаева вызвать скорую, однако медиков вызвали только утром 9 ноября.
Судмедэксперт Тахир Халимназаров рассказал на суде, что у Нукеновой был оскольчатый перелом носа, который невозможно получить при ударе о плоскую поверхность - об пол, как утверждают Бишимбаев и его адвокаты.
«Чтобы [нос] рассыпался, надо человека ударить об унитаз. [...] Это не такое расстояние, чтобы тело человека ускорилось и чтобы так ударилось. Этой высоты недостаточно, чтобы получилась такая кинетическая энергия тела и чтобы получить такую серьезную травму», - рассказал специалист.
Более того, на суде стало известно, что в результате травм у Нукеновой образовалась гематома головного мозга объемом в 230 мл крови - это считается смертельным показателем.
Экспертиза, кроме того, заключила, что в день смерти Нукенова не была пьяна: в ее крови содержание алкоголя было незначительным. Напротив, Бишимбаев утверждал, что Нукенова в ресторане выпила с ним три бутылки игристого вина и «выясняла с ним отношения».
Как суд над Бишимбаевым повлиял на Казахстан
Убийство астролога Салтанат Нукеновой и судебные разбирательства имели большой общественный резонанс в Казахстане.
В социальных сетях были опубликованы тысячи постов в защиту убитой. Казахстанцы также требовали ускорить принятие закона о домашнем насилии. Так, онлайн-петиция, которую запустили еще в 2021 году, набрала более 120 тысяч подписей после смерти Нукеновой и задержания Бишимбаева.
Поправки, рассматривающиеся в парламенте Казахстана, получили неофициальное название «Закон Салтанат». Еще в 2023 году по поручению президента Казахстана парламентарии инициировали законопроект о криминализации побоев. Однако к январю 2024 года только нижняя палата парламента, Мажилис, приняла документ.
11 апреля Сенат одобрил законопроект в двух чтениях. Через четыре дня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон.
Таким образом, власти ужесточили наказание за нанесение побоев и легкого вреда здоровью, увеличив размер штрафа в восемь раз и срок ареста в два с половиной раза. Теперь за нанесение побоев штраф составляет до 295 тысяч тенге (650 долларов), а срок ареста - до 25 суток.
Более того, власти стали оперативно реагировать на сообщения о семейном насилии, совершенном чиновниками. 10 мая департамент полиции Астаны открыл уголовное дело против дипломата Сакена Мамаша, ранее работавшего советником посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах.
6 мая МИД отозвал Мамаша из ОАЭ из-за обвинений в домашнем насилии. Его супруга Карина Мамаш попросила помощи у государства через правозащитный фонд «НеМолчиKZ».
Организация опубликовала видеообращение казахстанки в соцсетях. На видео женщина рассказала, что подвергается физическому, экономическому и эмоциональному насилию на протяжении 10 лет. Мамаш попросила государство помочь ей и привлечь супруга к ответственности.
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