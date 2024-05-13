Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев приговорен к 24 годам за убийство жены

8 мая Бишимбаев и второй фигурант дела Бахытжан Байжанов выступили на суде с последним словом. Оба подсудимых зачитывали заранее подготовленную речь.

В чем признался Бишимбаев?

Первым выступил Бишимбаев, начав с размышлений о боге и испытаниях, которые человек встречает на жизненном пути. Он сравнил события того дня, когда умерла Нукенова, с божьим «тестом».

«Хотим мы того или нет, осознаем мы это или нет, мы каждый день проходим его тест. Тест на самые высокие ценности нравственные. В тот день, я должен сказать, в ту ночь с 8 на 9 ноября (время смерти супруги - прим. Би-би-си), я этот тест не прошел [...] Мои действия стали причиной смерти любимого мной человека», - сказал Бишимбаев.

Подсудимый подчеркнул, что не желал смерти Нукеновой и «не предполагал такого исхода» событий в тот вечер.

«Я виноват, но не в умышленном убийстве. С первой минуты задержания я говорил правду об обстоятельствах того дня, я не пытался, хотя имел все возможности, скрыться и уйти от ответственности», - сказал бывший министр экономики.

Он попросил присяжных «быть объективными и справедливыми» на фоне того, как органы власти, по мнению Бишимбаева, ведут работу против него «с обвинительным и необъективным уклоном», а в социальных сетях ведется, как он считает, кампания по разжиганию ненависти.