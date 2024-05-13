Алар Карис: «Весений шторм» поможет интеграции союзников в оборону Эстонии

«Быстрое прибытие союзных войск в Эстонию и их как можно более плавная интеграция в оборону Эстонии - одна из важнейших целей учений «Весенний шторм», тем более что в этом году «Весенний шторм» является частью крупнейших со времен холодной войны учений НАТО», - сказал президент Карис.

В крупных учениях НАТО Steadfast Defender в течение шести месяцев, с января по июль, примут участие около 90 000 человек из всех 32 государств-членов.

Как сказал президент, «Весенний шторм» - это генеральная репетиция для всех эстонских военнослужащих. «В учениях в одном строю участвуют наши призывники, кадровые военные, резервисты, а также союзники. Здесь будут отрабатываться новейшие оборонные планы НАТО и Эстонии, испытываться новейшее вооружение».

Он отметил, что учения в наших условиях являются важным опытом для союзных подразделений и демонстрируют тактику и технику, необходимые для ведения военных действий в нашем регионе.

Президент выразил удовлетворение тем, что Силы обороны каждый год приезжают в разные регионы Эстонии, так как это позволяет жителям и общинам быть вовлеченными в деятельность Сил обороны.

«Помимо военнослужащих Сил обороны, союзников и всех участников учений, я благодарю всех терпеливых землевладельцев, работодателей, семьи и учебные заведения, которые способствуют успеху «Весеннего шторма». Таким образом, мы все можем способствовать тому, чтобы Эстония была в состоянии противостоять любому противнику в первую секунду и на первом же сантиметре нашей земли», - подчеркнул глава государства.

Президент посетил командный пункт учений, командный пункт 1-й Пехотной бригады, батальон самоходных артиллерийских установок и тактическую группу сил союзников.

Президента приняли командующий Силами обороны генерал Мартин Херем и командир дивизии, полковник Майт Мюйрисепп.