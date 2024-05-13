СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража в Таллиннском аэропорту, крупный пожар в Хааберсти, спасенные лисята в Тартумаа

Мошенничество

10 мая 53-летняя женщина обратилась в полицию после того, как с ней связался мужчина, выдававший себя за сотрудника прокуратуры, и сказал ей, что якобы преступники пытаются оформить кредит на ее имя. Следуя инструкциям, женщина загрузила на свой компьютер программу Anydesk и ввела PIN-код. После этого с ее счета мошенники сделали несколько переводов на чужие счета. Ущерб от мошенничества составил 8090 евро.

Жительница Тарту обратилась в полицию после того, как продала детский велосипед через Marketplace. Потенциальный покупатель предложил продавцу отправить велосипед в Мыйзакюлла через Venipak, для чего продавцу сначала нужно было перейти по ссылке, которую прислал покупатель, и ввести свои данные и PIN-код. После этого она обнаружила, что 460 евро исчезли с ее счета. Полиция выяснит обстоятельства дела в рамках уголовного производства.

Безопасность на границе

11 мая на границе был выдан запрет на въезд гражданину Турецкой Республики, 2001 года рождения. Его виза была аннулирована, поскольку у него не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия его поездки.

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили восьмерых граждан России, шестерых граждан Украины, одного гражданина Молдовы, одного гражданина Колумбии и одного гражданина Израиля.

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина Бразилии и одного гражданина России.