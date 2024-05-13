Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже рюкзака с наличными, ожерельем и кольцом в Таллиннском аэропорту, а также об очередном случае мошенничества, ущерб от которого составил более 8000 евро. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил об упавших в колодец лисятах и о крупном пожаре в Хааберсти.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража в Таллиннском аэропорту, крупный пожар в Хааберсти, спасенные лисята в Тартумаа
Насилие
10 мая поступило сообщение, что в доме на бульваре Сыпрузе в Кристийне произошел конфликт, в ходе которого 46-летний мужчина ударил находившегося в состоянии алкогольного опьянения 50-летнего мужчину предметом, похожим на нож. Полиция задержала нападавшего.
10 мая поступило сообщение, что на пляже возле Палдиского шоссе в Хааберсти произошла драка, в ходе которой был ранен 38-летний мужчина, которому угрожали предметом, похожим на нож.
11 мая поступило сообщение, что на улице Паэ в Ласнамяэ неизвестный мужчина нанес ранения 49-летнему и 45-летнему мужчинам.
11 мая поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Лийвалайя в Кесклинне между 39-летним мужчиной и его 26-летней сожительницей произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения. Оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения.
11 мая поступило сообщение, что в квартире на Линнамяэ-теэ в Ласнамяэ 45-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 40-летнюю жену. Полиция задержала нападавшего.
11 мая поступило сообщение, что 46-летний пьяный мужчина избил свою 49-летнюю жену в квартире на улице Юмера в Ласнамяэ.
12 мая поступило сообщение, что 45-летняя женщина избила 53-летнюю в квартире на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ. Полиция задержала нападавшую.
12 мая поступило сообщение, что в квартире на улице Махтра в Ласнамяэ 28-летний мужчина угрожал ножом своей 54-летней жене. Он был задержан полицией.
11 мая в полицию поступило сообщение, что в Йыхви 36-летний мужчина угрожал 57-летнему предметом, похожим на оружие. Полиция задержала угрожавшего.
10 мая в полицию поступило сообщение, что на улице Раквере в Нарве 51-летний мужчина во время ссоры напал на свою 37-летнюю сожительницу. Скорая помощь оказала пострадавшей первую помощь на месте, а нападавший был задержан сотрудниками полиции.
11 мая в полицию поступил вызов из Кивиыли, где 38-летний мужчина в ходе конфликта избил 58-летнюю женщину и 49-летнего мужчину. Нападавший был задержан сотрудниками полиции. Все люди находились в состоянии алкогольного опьянения.
11 мая в полицию поступило сообщение, что в Кунда неизвестный напал на 63-летнего мужчину.
11 мая в доме на улице Кирде в Эльва произошла ссора между женщиной и мужчиной, в ходе которой пострадал 31-летний мужчина. Полиция задержала женщину и доставила ее в вытрезвитель.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
11 мая поступило сообщение, что в Таллиннском аэропорту у 35-летнего мужчины украли рюкзак с наличными, ожерельем и кольцом. Ущерб и точные обстоятельства дела выясняются.
2 мая с улицы Раху в Тарту был украден пристегнутый велосипед Scott. Ущерб составил 250 евро.
10 мая утром было обнаружено, что на улице Пыллу в Тарту взломали строящийся дом и украли инструменты. Ущерб устанавливается.
В полицию сообщили, что 7 мая с улицы Нийду в Пярну был украден непристегнутый черный электросамокат Xiaomi. Ущерб составил 285 евро.
В полицию поступило сообщение, что 1-2 мая в неустановленное время из деревни Аристе волости Сааремаа были украдены восемь улейных рамок вместе с пчелами. Ущерб составил 1120 евро.
Мошенничество
10 мая 53-летняя женщина обратилась в полицию после того, как с ней связался мужчина, выдававший себя за сотрудника прокуратуры, и сказал ей, что якобы преступники пытаются оформить кредит на ее имя. Следуя инструкциям, женщина загрузила на свой компьютер программу Anydesk и ввела PIN-код. После этого с ее счета мошенники сделали несколько переводов на чужие счета. Ущерб от мошенничества составил 8090 евро.
Жительница Тарту обратилась в полицию после того, как продала детский велосипед через Marketplace. Потенциальный покупатель предложил продавцу отправить велосипед в Мыйзакюлла через Venipak, для чего продавцу сначала нужно было перейти по ссылке, которую прислал покупатель, и ввести свои данные и PIN-код. После этого она обнаружила, что 460 евро исчезли с ее счета. Полиция выяснит обстоятельства дела в рамках уголовного производства.
Безопасность на границе
11 мая на границе был выдан запрет на въезд гражданину Турецкой Республики, 2001 года рождения. Его виза была аннулирована, поскольку у него не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия его поездки.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили восьмерых граждан России, шестерых граждан Украины, одного гражданина Молдовы, одного гражданина Колумбии и одного гражданина Израиля.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина Бразилии и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
11 мая пограничники на пограничном пункте Койдула обнаружили в багажнике автомобиля пять французских регистрационных номеров. Водитель не смог дать объяснений по поводу номерных знаков и не имел документов, подтверждающих право собственности, поэтому регистрационные знаки были изъяты на хранение. После проведения процессуальных действий водитель продолжил путь в Россию.
ДТП
10 мая в 14:41 спасатели получили вызов на улицу Клоостриметса в Пирита, где грузовик Mercedes-Benz врезался сзади в легковой автомобиль Renault Clio. Трое людей, находившихся в автомобиле, смогли выбраться самостоятельно, и скорая помощь осмотрела их на месте. Спасатели отсоединили аккумуляторные клеммы у Renault и проверили грузовик. Дальнейшими действиями на месте происшествия занималась полиция.
12 мая в 03:22 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Таллинн-Нарва-теэ в деревне Купу волости Куусалу. Легковой автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. Люди, находившиеся в автомобиле, не пострадали. Спасатели сообщили местным охотникам, оттащили тушу лося к краю дороги и очистили проезжую часть. Владелец автомобиля продолжил заниматься эвакуацией своего транспортного средства.
Пожары
11 мая в 07:13 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в промышленном здании на улице Суур-Сыямяэ в Ласнамяэ. Загорелся пресс для бумаги, который сотрудники успешно потушили с помощью огнетушителей. Когда прибыли спасатели, пламя уже было потушено. После тушения спасатели остались следить за прессом, чтобы исключить возможность повторного возгорания. Когда стало ясно, что угрозы пожара больше нет, спасатели покинули место происшествия. Возможно, пожар начался из-за аэрозольного баллончика, попавшего в пресс для бумаги, газы из которого загорелись при раздавливании и подожгли бумагу.
11 мая в 15:10 спасатели отправились на улицу Кристени в Хааберсти, где горел одноэтажный каменный дом. Люди в доме пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, но стало ясно, что их усилий недостаточно. На вызов отреагировали профессиональные спасатели Лиллекюла, Кесклинна и Нымме, а также спасатели-добровольцы Мурасте и Табасалу, первые из которых прибыли в 15:20. На момент прибытия спасателей в доме уже никого не было, а из-под крыши вырывалось пламя. Тушение началось снаружи, так как центральная часть крыши уже обрушилась. После того, как пламя было потушено, начали вскрывать конструкции крыши для обнаружения очагов возгорания. Пожар был ликвидирован в 16:58. Никто не пострадал. Причина пожара будет установлена в ходе расследования.
12 мая в 18:58 в Центр тревоги поступило сообщение о загоревшемся легковом автомобиле на улице Вессе в Ласнамяэ. Машину привезли в авторемонтную мастерскую, сотрудник которой взял ее на тест-драйв. Вскоре после начала движения автомобиль загорелся, и водитель попытался его потушить, но безуспешно. Спасатели Ласнамяэ потушили машину к 19:30.
13 мая в 00:30 поступило сообщение о пожаре в хлеву в деревне Садукюла волости Йыгева, где содержалось 400 животных. Выяснилось, что в хлеву на площади 200 квадратных метров загорелась солома, предназначенная для подстилки. До прибытия спасателей работники затушили пожар семью порошковыми огнетушителями. Большая часть горящей соломы была вынесена из коровника и потушена. На это потребовалось семь тонн воды. Хлев был открытого типа, и животные не пострадали.
11 мая в 20:51 поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Пярна в деревне Вилусте волости Ряпина. Спасатели, проникшие в квартиру в защитных костюмах, нашли на полу женщину, которую вынесли и передали сотрудникам скорой помощи. Пострадавшая была доставлена в больницу для дополнительного осмотра. В квартире горела кровать, вероятно, из-за неосторожного курения. Кровать вынесли из здания и потушили. К сожалению, в помещении не было исправного дымового датчика.
13 мая около 3:30 на улице Карья в поселке Хельме загорелись два легковых автомобиля, которые потушили спасатели. Владельцы транспортных средств вызвали полицию для выяснения причин возгорания.
Прочее
В 11:51 поступило сообщение, что на Реку-теэ в поселке Пухья (Тартумаа) лисята упали в колодец, сделанный из старых покрышек. Спасатели вытащили их из колодца и выпустили на волю.