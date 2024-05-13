Пеэтер Тали, эксперт по стратегическим коммуникациям и депутат Рийгикогу («Ээсти 200»), рассказал ведущей военной студии Postimees Улле Лянтс, что россиянам удалось продвинуться на несколько километров от границы Белгородской области, и бои уже идут в пригороде Волчанска. Он добавил, что россияне пытались подобраться к Харькову настолько близко, чтобы город оказался в пределах досягаемости артиллерийского огня.
Пеэтер Тали: Россия посылает на фронт столько людей, сколько Украина не успевает уничтожить
Перевод: Павел Соболев
- Насколько значительно россиянам удалось продвинуться от границы Белгородской области вглубь Украины?
- Увы, им удалось продвинуться вперед на несколько километров. Давление сейчас оказывается на город Волчанск, бои идут уже на самых подступах к городу. Конечным пунктом назначения атак россиян по-прежнему рассматривается Харьков. Россияне стараются подобраться к Харькову достаточно близко, чтобы оказаться в пределах досягаемости артиллерийского огня, поскольку артиллерийский огонь обходится дешевле, чем авиабомбы или ракетный огонь. Цель по-прежнему состоит в том, чтобы дестабилизировать положение украинцев.
Это наступление со стороны Белгородской области на Харьковщину можно было предсказать. Россияне хорошо разыграли свою карту в том смысле, что их силы в районе Белгорода были сначала не слишком велики, но они начали наступление и втянули в него дополнительные подразделения. Россияне также постоянно учатся на опыте этой войны. Идея их действий очень проста и надежна - удерживать давление на всем участке фронта длиной более тысячи километров. Если удастся где-то добиться успеха, можно подвести туда больше сил с целью прорваться, чтобы украинский фронт развалился.
Ситуация непростая, но особо переживать за Харьков нет смысла, потому что Харьков пока очень хорошо защищен. В то же время он все в большей степении становится прифронтовым городом, поскольку Харьков уже несколько недель подвергается авиаударам.
- Насколько сильны линии обороны Украины на этой новой линии фронта?
- Там эти линии дополнились, но приграничные территории не очень хорошо охраняются. Россияне хотят связать украинские силы для защиты Харьковской области и заставить украинцев использовать свои ресусры. Сейчас с точки зрения ресурсов у самих русских дела идут хорошо. У них достаточно боеприпасов и имеется превосходство в воздухе. В течение нескольких месяцев украинцы беспокоились по поводу кассетных бомб, поскольку не нашли хорошего лекарства против них.
Российские ВВС активны, их штурмовик Су-25 был сбит на прошлой неделе, но это всего один самолет. При этом воздух в прифронтовой зоне насыщен беспилотниками, плюс идет артиллерийский огонь. Войска уничтожаются таким образом, чтобы не вступать с ними в тесный контакт.
- Все аналитики говорят о том, что россияне воспользовались моментом, когда помощь США еще не достигла фронта.
- У украинцев наиболее острая нехватка боеприпасов наблюдается в части артиллерийских боеприпасов и ракет. Кадры тоже очень важны, украинцы так и не смогли наладить свою систему новых мобилизационных мероприятий. Украинские войска устали и зубами держатся за свои позиции.
Беспокоиться о том, что моральный дух украинцев сломится, нет смысла, но все устают. Люди устают, устает и психология. Ведь на войне все еще важна воля людей, а не только системы вооружения, но и без систем вооружения и боеприпасов не обойтись. Русская вербовка работает успешно: русские могут завербовать и отправить на поле боя больше людей, чем украинцы могут уничтожить. Так что этой массы еще хватает в России.
- Куда украинцы смогут перебросить дополнительные силы на эту новую линию фронта?
- Им неоткуда ничего взять с других участков фронта, потому что давление там по-прежнему очень высокое. Им придется перебросить в этот район те немногие войска, которые они ранее ротировали, или отряды территориальной обороны, которые находятся на границах с Беларусью, из Сумской области или из Житомира. Оттуда они могут перевести батальоны территориальных бригад, или же набрать новые части в результате переформирования имеющихся.
Если части несут на фронте очень большие потери, их забирают оттуда и переформировывают. Как правило, это делается, если потери составляют где-то 30 процентов. Некоторые части Украины воюют уже третий год, и из-за этого люди просто устали психологически.
- Если посмотреть на кадровые изменения в Кремле, Путин уволил министра обороны Сергея Шойгу и заменил его Андреем Белоусовым, который, как известно, больше экономист, чем военный.
- Ну и этот Шойгу не был солдатом. Шойгу был и остается прирожденным карьеристом, он один из ближайших соратников Путина. Первый шаг к его замене был сделан в конце апреля, когда за коррупцию был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов, в сферу ответственности которого входило строительное снабжение, а в конечном итоге - и промышленность.
Если говорить об Андрее Белоусове, то он был скорее экономическим аналитиком. Имеет опыт управления экономикой и финансами. Цель, наверное, в том, чтобы сократить воровство и коррупцию, хотя я не знаю, как это возможно в России, и еще сильнее привести российскую военную промышленность в ритм военного времени. Сегодня треть государственного бюджета России, судя по всему, уходит на войну в Украине.
Наверное, в руководстве других министерств тоже творятся какие-то скрытые вещи. Шойгу ведь тоже не выбросили на помойку, его назначили секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева. Пресс-секретарь Кремля заявил, что вскоре они также объявят, что будет делать Патрушев.