Пеэтер Тали: Россия посылает на фронт столько людей, сколько Украина не успевает уничтожить

- Куда украинцы смогут перебросить дополнительные силы на эту новую линию фронта?

- Им неоткуда ничего взять с других участков фронта, потому что давление там по-прежнему очень высокое. Им придется перебросить в этот район те немногие войска, которые они ранее ротировали, или отряды территориальной обороны, которые находятся на границах с Беларусью, из Сумской области или из Житомира. Оттуда они могут перевести батальоны территориальных бригад, или же набрать новые части в результате переформирования имеющихся.

Если части несут на фронте очень большие потери, их забирают оттуда и переформировывают. Как правило, это делается, если потери составляют где-то 30 процентов. Некоторые части Украины воюют уже третий год, и из-за этого люди просто устали психологически.

- Если посмотреть на кадровые изменения в Кремле, Путин уволил министра обороны Сергея Шойгу и заменил его Андреем Белоусовым, который, как известно, больше экономист, чем военный.

- Ну и этот Шойгу не был солдатом. Шойгу был и остается прирожденным карьеристом, он один из ближайших соратников Путина. Первый шаг к его замене был сделан в конце апреля, когда за коррупцию был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов, в сферу ответственности которого входило строительное снабжение, а в конечном итоге - и промышленность.

Если говорить об Андрее Белоусове, то он был скорее экономическим аналитиком. Имеет опыт управления экономикой и финансами. Цель, наверное, в том, чтобы сократить воровство и коррупцию, хотя я не знаю, как это возможно в России, и еще сильнее привести российскую военную промышленность в ритм военного времени. Сегодня треть государственного бюджета России, судя по всему, уходит на войну в Украине.

Наверное, в руководстве других министерств тоже творятся какие-то скрытые вещи. Шойгу ведь тоже не выбросили на помойку, его назначили секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева. Пресс-секретарь Кремля заявил, что вскоре они также объявят, что будет делать Патрушев.