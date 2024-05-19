Когда Урмаса Паэта просят сравнить два срока полномочий в Европарламенте, первое, что приходит ему на ум, - это расширенные возможности благодаря должности вице-председателя Комитета по иностранным делам (AFET).
ЕВРОДЕПУТАТ ⟩ Паэт: коронавирус уменьшил идеализм и взрастил популизм
«Ничего не поделаешь, парламент - это такой иерархический институт, где играют роль и внутренние позиции», - говорит он. Что касается подготовки важных докладов, то, по его словам, оба срока были практически одинаковыми.
Однако большой печатью на всей работе Европарламента, по его словам, стал коронавирус. «В конце концов, весь смысл парламента в том, чтобы люди собирались вместе и общались», - говорит Паэт, ссылаясь на кризис, который, по его словам, значительно изменил атмосферу, работу и культуру.
Паэт даже использует словосочетание «прерывание культуры». По его мнению, это означает, что в уходящем парламенте было меньше идеализма и больше популизма по сравнению с парламентом 2014-2019 годов.
«Мы видим это на практике. Многие удивляются: у нас все тот же председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, кровным делом которой, казалось, была зеленая революция. А сейчас, за короткое время, она развернулась практически на 180 градусов и начала отменять то, за что боролась», - отмечает Паэт.
«Популистское поведение, особенно сейчас, перед выборами, гораздо заметнее», - сетует Паэт.
В качестве примера он приводит страсти вокруг украинской сельскохозяйственной продукции. Паэт был теневым докладчиком по теме торговых отношений ЕС-Украина, среди прочего, он также затронул импорт сельскохозяйственной продукции страны во время войны. Сам он представлял точку зрения, что Украину надо всячески поддерживать - в том числе разрешив продавать свою сельхозпродукцию, доля которой на европейском рынке не так уж и велика.
Однако некоторые фракции возразили, что они не могут разочаровывать своих избирателей накануне предстоящих выборов.
«До того как я поднял эту тему, никто не говорил, что на европейском рынке действительно много сельхозпродукции из России; зерна по низкой цене, значительную часть которого россияне украли у Украины», - говорит он.
«Вот, наконец, комиссия ввела некоторые таможенные тарифы на часть российских товаров, в том числе и на зерно. Раньше этого не было. Только крики о том, как из-за Украины страдают европейские фермеры», - жалуется Паэт.
Работа в Европарламенте
Урмас Паэт - заместитель председателя Комитета по иностранным делам (AFET) и член подкомитета по безопасности и обороне (SEDE), совместного парламентского комитета ЕС-Чили по связям со странами Юго-Восточной Азии, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и делегации Парламентской ассамблеи Европы и Латинской Америки.
Кроме того, он также является заместителем члена Комиссии по международной торговле (INTA) и делегации по связям с Японией.
Он является докладчиком двух докладов и теневым докладчиком 18 докладов и рекомендаций.
Паэт считает, что важным фактором, влияющим на направление следующего Европарламента, будут конкретные партии и люди в крупных фракциях. В качестве примера он приводит свою Renew Europe, в которой сильный тон сейчас задают коллеги по партии Эмманюэля Макрона из Франции.
«Если произойдет падение, оно будет иметь самые большие последствия, - считает Паэт. - Сами французы считают очень важным добиться достойного результата на европейских выборах. Но я недостаточно хорошо знаю внутреннюю жизнь Франции, чтобы судить, удастся ли им еще совершить спринт».
По просьбе французов фракция либералов, ранее действовавшая под названием ALDE, получила в этом составе другое название - Renew Europe. Паэт не верит, что ситуация изменится, если нынешняя лидерская позиция Макрона во фракции исчезнет.
«До сих пор название Renew Europe казалось очень неуклюжим. Но существует оно уже пять лет. На мой взгляд, не очень разумно снова менять название», - считает Паэт.
Как обычный гражданин может оценить, насколько хорошо или плохо работает тот или иной депутат Европарламента? «Сложно сказать. С таким же успехом можно спросить, как решить, кто хороший человек, а кто нет, глядя на членов Рийгикогу», - признает Паэт.
«Появляется какое-то ощущение. Но нельзя сказать, к примеру, что тот, кто говорит больше всех, тот и самый продуктивный. Может, и наоборот», - говорит Паэт и признает, что любое измерение продуктивности депутатов является чем-то вроде псевдонауки.
По его словам, последнее слово всегда за избирателями. «У них должно быть доверие и убежденность в том, поступаешь ли ты правильно. Как возникает это убеждение? У каждого по-разному», - говорит он.
Глядя на коллег в Европарламенте, не задается ли Паэт вопросом, кем бы мог быть проголосовавший за него избиратель? «Действительно, есть те, кто ничего не понимает и которых, возможно, ничего не интересует. Есть депутаты, от которых я никогда не видел ни одного разумного выступления или поправки», - отвечает Паэт.
За два срока своего пребывания на посту Паэт стал свидетелем как странных, так и даже глупых заявлений, или ситуаций, при которых члены парламента даже засыпали на заседании комиссии.
«Они из стран, где избирательные списки закрыты, а это значит, что только партия имела возможность избрать человека, - объясняет Паэт. - Эта партия решает, по каким мотивам они составляют свой рейтинг».
«В Эстонии по сути прямые выборы, а значит, многое зависит от того, какую поддержку получит тот или иной депутат, что заставляет нас прилагать усилия, и не только во время избирательной кампании, - считает он. - Это также приводит к определенной качественной разнице по сравнению с теми, кто был принят куда-то из закрытого списка крупной партии».
Есть депутаты, которые складно ведут диалог со своими избирателями, но делами Европы в конечном итоге особо не занимаются. «Те, кто просто выступает для домашней публики, кто на самом деле не вносит никакого существенного вклада в работу парламента, но на какую-то тему все их выступления крайне эмоциональны, - описывает он. - Понятно, что они предназначены лишь для какого-то местного сегмента избирателей где-то в своей стране».
«705 - это достаточно большое число. Оно вмещает людей с самыми разными мотивами и мотивацией», - заключает Паэт.
Коллега о Паэте
«Он очень "эстонский": не говорит громко, не любит резких жестов, очень предан своим приоритетам и обладает потрясающим чувством юмора, благодаря которому все идет гладко», - перечисляет достоинства коллеги Урмаса Паэта глава подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо.
«Я знаю его пять лет, с тех пор, как пришла в Европарламент после
выборов 2019 года, - вспоминает француженка, которая, как и Паэт, принадлежит к фракции Renew Europe, объединяющей либералов. - Поскольку мы оба бывшие министры и оба специализируемся на иностранных и оборонных делах, мы сразу разговорились и начали работать вместе, самоотверженно и, надо сказать, еще и в большой дружбе.
Мы вместе побывали в нескольких крупных командировках - например, несколько раз мы посещали Украину и США, а также Молдову».
«Он очень сосредоточен каждую минуту работы, а в остальное время очень дружелюбен и расслаблен. Он нормальный человек - не тот политик, который думает, что чем-то отличается от других людей», - продолжает Луазо.
«Он не такой разговорчивый, как латины. Но в то же время он очень эффективен в том, как он работает и говорит, люди его слушают. Они знают, что когда его что-то волнует, он относится к этому очень серьезно.
А еще у него потрясающее чувство юмора, иногда черного юмора. Это довольно неожиданно, когда ты встречаешь человека, который малоразговорчив и очень серьезен. Он много смеется над собой. Это показывает, что у человека действительно хорошее чувство юмора», - говорит коллега Паэта.
«Единственное, Урмас очень часто нуждается в еде, - со смехом добавляет Луазо. - Это вечная шутка: нам всегда приходится останавливаться и искать место, чтобы купить что-нибудь поесть».