ЕВРОДЕПУТАТ Паэт: коронавирус уменьшил идеализм и взрастил популизм

Однако некоторые фракции возразили, что они не могут разочаровывать своих избирателей накануне предстоящих выборов.

«До того как я поднял эту тему, никто не говорил, что на европейском рынке действительно много сельхозпродукции из России; зерна по низкой цене, значительную часть которого россияне украли у Украины», - говорит он.

«Вот, наконец, комиссия ввела некоторые таможенные тарифы на часть российских товаров, в том числе и на зерно. Раньше этого не было. Только крики о том, как из-за Украины страдают европейские фермеры», - жалуется Паэт.

Работа в Европарламенте

Урмас Паэт - заместитель председателя Комитета по иностранным делам (AFET) и член подкомитета по безопасности и обороне (SEDE), совместного парламентского комитета ЕС-Чили по связям со странами Юго-Восточной Азии, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и делегации Парламентской ассамблеи Европы и Латинской Америки.

Кроме того, он также является заместителем члена Комиссии по международной торговле (INTA) и делегации по связям с Японией.

Он является докладчиком двух докладов и теневым докладчиком 18 докладов и рекомендаций.