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«Я сейчас к тебе приеду»: жители Эстонии получают угрозы по телефону

София Солдатенко
, репортер
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Мужчина говорит по телефону. Фото иллюстративное.
Мужчина говорит по телефону. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

Жителей Эстонии пытаются обмануть с помощью новой схемы мошенничества: жертв запугивают и требуют выплатить несуществующие долги.

«Мне позвонили с незнакомого номера и сразу в грубой форме стали требовать выплатить некий долг. На все мои попытки поинтересоваться, что это за долг и не ошибся ли звонящий номером, я лишь получал угрозы, что если сейчас же не переведу деньги, со мной уже будут разбираться иначе», - рассказал Rus.Postimees Евгений. Поскольку у него нет долгов, он догадался, что это мошенничество и прервал разговор.

О подобной схеме обмана недавно появилось предупреждение и в Facebook в группе «Мошенники (Эстония)». По словам автора поста, звонящий называет имя жертвы и спрашивает, когда он будет возвращать долг, и даже если у человека нет никаких долгов ни перед банком, ни перед людьми, испуганный человек все равно начинает переживать и перебирать в голове варианты, кому и что он может быть должен.

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