Сегодня в Департамент окружающей среды поступило сообщение, что в реке Пирита под мостом возле яхт-клуба «Калев» виден нефтепродукт, попавший в воду. На место происшествия прибыли инспекторы Департамента окружающей среды, которые подтвердили наличие в воде следов судового топлива.
ФОТО ⟩ Загрязнение в реке: под мостом в Пирита обнаружен нефтепродукт
Руководитель Харьюмааского и Рапламааского бюро Департамента окружающей среды Тармо Техва пояснил, что, по предварительным данным, загрязнение произошло с какого-то небольшого судна, но в настоящее время источник загрязнения еще не установлен. Известно, что дополнительных загрязнений не происходит, но пленка этого загрязнения может перемещаться в воде в зависимости от направления ветра.
Инспекторы Департамента окружающей среды связывались с капитанами портов в этом районе и спасателями, прибывшими на место происшествия. В настоящее время устранением загрязнения занимаются работники порта. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.