ФОТО Загрязнение в реке: под мостом в Пирита обнаружен нефтепродукт

Руководитель Харьюмааского и Рапламааского бюро Департамента окружающей среды Тармо Техва пояснил, что, по предварительным данным, загрязнение произошло с какого-то небольшого судна, но в настоящее время источник загрязнения еще не установлен. Известно, что дополнительных загрязнений не происходит, но пленка этого загрязнения может перемещаться в воде в зависимости от направления ветра.