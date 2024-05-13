Эстонский блогер отправил в Украину дроны местного производства для отражения российского наступления

Дроны KrattWorks не содержат деталей китайского происхождения, которые в большом количестве встречаются у обеих воюющих сторон, в дронах, которыми управляют как украинские, так и российские силы. Рехи пояснил, что если заказывать комплектующие из Китая, то это будет финансово поддерживать Китай, который, по сути, поддерживает агрессию против Украины, и, вероятно, через него деньги также потекут в Россию, Иран и Северную Корею.