В начале этого месяца военный блогер Артур Рехи привез в Украину пять дронов производства эстонской компании KrattWorks в числе прочей другой боевой техники, по которой сейчас ожидаются отзывы с поля брани, которую необходимо улучшать и развивать, чтобы сделать еще более точной и эффективной в борьбе с российским агрессором.
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Эстонский блогер отправил в Украину дроны местного производства для отражения российского наступления
Дроны KrattWorks не содержат деталей китайского происхождения, которые в большом количестве встречаются у обеих воюющих сторон, в дронах, которыми управляют как украинские, так и российские силы. Рехи пояснил, что если заказывать комплектующие из Китая, то это будет финансово поддерживать Китай, который, по сути, поддерживает агрессию против Украины, и, вероятно, через него деньги также потекут в Россию, Иран и Северную Корею.