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Эстонский блогер отправил в Украину дроны местного производства для отражения российского наступления

Прийт Пуллеритс
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Военный блогер Артур Рехи с самым известным военным блогером Украины Анной в начале месяца в Киеве.
Военный блогер Артур Рехи с самым известным военным блогером Украины Анной в начале месяца в Киеве. Фото: Erakogu

В начале этого месяца военный блогер Артур Рехи привез в Украину пять дронов производства эстонской компании KrattWorks в числе прочей другой боевой техники, по которой сейчас ожидаются отзывы с поля брани, которую необходимо улучшать и развивать, чтобы сделать еще более точной и эффективной в борьбе с российским агрессором.

Дроны KrattWorks не содержат деталей китайского происхождения, которые в большом количестве встречаются у обеих воюющих сторон, в дронах, которыми управляют как украинские, так и российские силы. Рехи пояснил, что если заказывать комплектующие из Китая, то это будет финансово поддерживать Китай, который, по сути, поддерживает агрессию против Украины, и, вероятно, через него деньги также потекут в Россию, Иран и Северную Корею.

Рехи, который провел шесть международных кампаний по сбору средств на общую сумму 661 000 долларов для поддержки Украины, признал, что использование компонентов из источников, отличных от Китая, делает дроны как минимум в два, если не в три раза дороже, чем дроны DJI. DJI – китайская технологическая компания, крупнейший в мире производитель потребительских дронов.

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