Новый план Евроcоюза может поднять цены на топливо выше, чем ожидалось

Государства-члены Европейского союза договорились, что система торговли квотами на выбросы, применяемая в энергетическом секторе, будет распространена и на автомобильный транспорт (ETS2) с 2027 года, но это может привести к более высоким ценам на топливо, чем планировалось, пишет Euractiv.