Государства-члены Европейского союза договорились, что система торговли квотами на выбросы, применяемая в энергетическом секторе, будет распространена и на автомобильный транспорт (ETS2) с 2027 года, но это может привести к более высоким ценам на топливо, чем планировалось, пишет Euractiv.
Для подписчиков
Новый план Евроcоюза может поднять цены на топливо выше, чем ожидалось
В 2023 году, когда система была согласована, законодатели ЕС пообещали, что цены останутся ниже 45 евро за тонну CO2, что означает рост цен примерно на 10 центов за литр дизельного топлива или бензина.