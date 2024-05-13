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Новый план Евроcоюза может поднять цены на топливо выше, чем ожидалось

rus.postimees.ee
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Цена на 95-й бензин и дизель на заправках Circle K в среду.
Цена на 95-й бензин и дизель на заправках Circle K в среду. Фото: Postimees

Государства-члены Европейского союза договорились, что система торговли квотами на выбросы, применяемая в энергетическом секторе, будет распространена и на автомобильный транспорт (ETS2) с 2027 года, но это может привести к более высоким ценам на топливо, чем планировалось, пишет Euractiv.

В 2023 году, когда система была согласована, законодатели ЕС пообещали, что цены останутся ниже 45 евро за тонну CO2, что означает рост цен примерно на 10 центов за литр дизельного топлива или бензина.

Член фракции Христианско-демократического союза в Европарламенте Петер Лизе признался Euractiv, что теперь он несколько более пессимистично настроен по поводу того, что запланированный лимит в 45 евро может сохраниться. В качестве причин он назвал спад в строительном и транспортном секторах.

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