Экономическая комиссия Рийгикогу направила на первое чтение в большом зале парламента проект, который устанавливает более четкие правила использования легких транспортных средства и запрещает автотранспортным средствам останавливаться на тротуарах.
Экономическая комиссия Рийгикогу поддержала запрет автомобилям останавливаться на тротуарах
Перевод: Павел Соболев
Председатель комиссии Прийт Ломп пояснил, что тротуар как общественное пространство необходимо сделать более удобным для пешеходов.
«Чтобы сделать улицы безопаснее для пешеходов и пользователей легких транспортных средств, мы устанавливаем новые правила парковки электросамокатов и максимально допустимую норму алкоголя для их водителей. Однако в будущем автоводители должны держаться на безопасном расстоянии от тех, кто едет на легких транспортных средствах, и больше автоводители не должны будут заезжать для остановки на тротуар», - сказал Ломп.
Заместитель председателя комиссии Алексей Евграфов заявил, что понимает логику изменений, но отметил, что требование к водителю автотранспортного средства соблюдать необходимое расстояние от легкого транспортного средства сложно контролировать.
«Конечно, разумный водитель держит вежливую дистанцию с менее защищенным участником движения, но кто и как будет контролировать, была ли эта дистанция при проезде метр или полтора метра?», - поинтересовался Евграфов. В ответ представитель Минклимата заявил, что это можно выявить, например, при наличии записи с камер, но в целом это также и более общий призыв к повышению культуры дорожного движения.
Согласно проекту, в дальнейшем электросамокаты необходимо парковать параллельно краю тротуара, по возможности не далее, чем в 20 сантиметрах от бордюра. Участок дороги шириной не менее 1,5 метра должен оставаться свободным для других участников дорожного движения.
Местное самоуправление будет иметь право ограничивать скорость грузовиков в тех местах, где это необходимо, например, возле детских садов или на улицах с интенсивным движением транспорта.
Также для водителей электросамокатов, велосипедистов и водителей мопедов установлена максимально допустимая норма алкоголя, которая составляет 0,5 миллиграмма алкоголя в крови или 0,25 миллиграмма в одном литре выдыхаемого воздуха. До сих пор полицейским при проверке приходилось давать субъективную оценку, был ли это случай опьянения или нет. В целях повышения безопасности автомобиль должен соблюдать боковую дистанцию в 1,5 метра при обгоне электросмоката или мини-мопеда.
Также будут внесены изменения в правила остановки автотранспорта на тротуаре, в дальнейшем это можно будет делать только в том случае, если это будет разрешено дорожным знаком. Обозначенные места погрузки товаров для остановки и стоянки могут организовать самоуправление, собственник земли, предприятие или, например, квартирное товарищество. Максимальные размеры штрафов за нарушение правил остановки и парковки также будут увеличены, что коснется нарушителей правил парковки.