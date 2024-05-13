Экономическая комиссия Рийгикогу поддержала запрет автомобилям останавливаться на тротуарах

Перевод: Павел Соболев

Председатель комиссии Прийт Ломп пояснил, что тротуар как общественное пространство необходимо сделать более удобным для пешеходов.

«Чтобы сделать улицы безопаснее для пешеходов и пользователей легких транспортных средств, мы устанавливаем новые правила парковки электросамокатов и максимально допустимую норму алкоголя для их водителей. Однако в будущем автоводители должны держаться на безопасном расстоянии от тех, кто едет на легких транспортных средствах, и больше автоводители не должны будут заезжать для остановки на тротуар», - сказал Ломп.

Заместитель председателя комиссии Алексей Евграфов заявил, что понимает логику изменений, но отметил, что требование к водителю автотранспортного средства соблюдать необходимое расстояние от легкого транспортного средства сложно контролировать.

«Конечно, разумный водитель держит вежливую дистанцию ​​с менее защищенным участником движения, но кто и как будет контролировать, была ли эта дистанция при проезде метр или полтора метра?», - поинтересовался Евграфов. В ответ представитель Минклимата заявил, что это можно выявить, например, при наличии записи с камер, но в целом это также и более общий призыв к повышению культуры дорожного движения.

Согласно проекту, в дальнейшем электросамокаты необходимо парковать параллельно краю тротуара, по возможности не далее, чем в 20 сантиметрах от бордюра. Участок дороги шириной не менее 1,5 метра должен оставаться свободным для других участников дорожного движения.