Пн, 13.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Экономическая комиссия Рийгикогу поддержала запрет автомобилям останавливаться на тротуарах

Андрес Эйнманн
Copy
Автомобили больше не смогут останавливаться на тротуарах. Иллюстративное фото.
Автомобили больше не смогут останавливаться на тротуарах. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Экономическая комиссия Рийгикогу направила на первое чтение в большом зале парламента проект, который устанавливает более четкие правила использования легких транспортных средства и запрещает автотранспортным средствам останавливаться на тротуарах.

Перевод: Павел Соболев

Председатель комиссии Прийт Ломп пояснил, что тротуар как общественное пространство необходимо сделать более удобным для пешеходов.

«Чтобы сделать улицы безопаснее для пешеходов и пользователей легких транспортных средств, мы устанавливаем новые правила парковки электросамокатов и максимально допустимую норму алкоголя для их водителей. Однако в будущем автоводители должны держаться на безопасном расстоянии от тех, кто едет на легких транспортных средствах, и больше автоводители не должны будут заезжать для остановки на тротуар», - сказал Ломп.

Заместитель председателя комиссии Алексей Евграфов заявил, что понимает логику изменений, но отметил, что требование к водителю автотранспортного средства соблюдать необходимое расстояние от легкого транспортного средства сложно контролировать.

«Конечно, разумный водитель держит вежливую дистанцию ​​с менее защищенным участником движения, но кто и как будет контролировать, была ли эта дистанция при проезде метр или полтора метра?», - поинтересовался Евграфов. В ответ представитель Минклимата заявил, что это можно выявить, например, при наличии записи с камер, но в целом это также и более общий призыв к повышению культуры дорожного движения.

Согласно проекту, в дальнейшем электросамокаты необходимо парковать параллельно краю тротуара, по возможности не далее, чем в 20 сантиметрах от бордюра. Участок дороги шириной не менее 1,5 метра должен оставаться свободным для других участников дорожного движения.

Местное самоуправление будет иметь право ограничивать скорость грузовиков в тех местах, где это необходимо, например, возле детских садов или на улицах с интенсивным движением транспорта.

Также для водителей электросамокатов, велосипедистов и водителей мопедов установлена ​​максимально допустимая норма алкоголя, которая составляет 0,5 миллиграмма алкоголя в крови или 0,25 миллиграмма в одном литре выдыхаемого воздуха. До сих пор полицейским при проверке приходилось давать субъективную оценку, был ли это случай опьянения или нет. В целях повышения безопасности автомобиль должен соблюдать боковую дистанцию ​​в 1,5 метра при обгоне электросмоката или мини-мопеда.

Также будут внесены изменения в правила остановки автотранспорта на тротуаре, в дальнейшем это можно будет делать только в том случае, если это будет разрешено дорожным знаком. Обозначенные места погрузки товаров для остановки и стоянки могут организовать самоуправление, собственник земли, предприятие или, например, квартирное товарищество. Максимальные размеры штрафов за нарушение правил остановки и парковки также будут увеличены, что коснется нарушителей правил парковки.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх