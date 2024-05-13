В Закон о защите детей будут внесены поправки, призванные более эффективно выявлять детей, нуждающихся в помощи, и оказывать им помощь, а также увеличить число семей-патронатов.
В Закон о защите детей внесут поправки: нуждающихся в помощи детей будут выявлять быстрее
Председатель комиссии по социальным делам Рийгикогу Ынне Пиллак пояснила, что на данный момент каждый человек обязан информировать местное самоуправление о нуждающемся в помощи ребенке. Однако многие нуждающиеся в помощи дети слишком поздно попадают в поле зрения службы по защите детей.
«Мы усилим роль людей, работающих с детьми, в выявлении детей, нуждающихся в помощи, и хотим, чтобы они не боялись сообщать о таких детях. В законопроекте прописаны специалисты, такие как учителя, тренеры, врачи, которые несут особую ответственность за то, чтобы обратить внимание на потребность ребенка в помощи и уведомить об этом работников по защите детей соответствующего самоуправления. Каждый ребенок ценен и должен получить помощь в кратчайшие сроки, - отметила Пиллак. - Законопроект также обеспечит постоянное финансирование опорных услуг для приемных семей, таких как психологическое консультирование. Мы надеемся, что это поможет увеличить число семей, которые предложили бы свой дом детям, очень нуждающимся в таких внимании и уходе».
Заместитель председателя комиссии Рийна Солман на заседании выразила признание сотрудникам служб по защите детей за прекрасную работу, отметив опасность профессионального выгорания. Она также выразила интерес к осуществлению надзора за услугой.
«У меня вызывают беспокойство случаи, в которых дело заходит настолько далеко, что ребенок изымается из семьи. Например, с бунтующими подростками часто бывает сложно, но если мировоззрение сотрудника службы по защите детей не совпадает с мировоззрением религиозных родителей, ребенок может лишиться семьи по неверным причинам. Мы должны обеспечить, чтобы система способствовала тому, чтобы работники делали все от себя зависящее для сохранения семей», – отметила Солман.
Представители Министерства социальных дел сообщили заместителю председателя комиссии, что ошибки действительно случаются, поэтому работа по улучшению службы по защите детей ведется постоянно.
Законопроект также призван создать возможность для того, чтобы посредством инфосистем местные самоуправления могли заблаговременно и автоматически получать информацию о детях, нуждающихся в постоянной поддержке ввиду нарушений здоровья. Согласно первоначальной договоренности, в число таких нарушений входят слепота на оба глаза, диагноз рака, редкое заболевание, церебральный паралич и умственная отсталость.
При получении информации о ребенке местное самоуправление и Департамент социального страхования обязаны предложить семье меры поддержки. Родитель или опекун ребенка при этом не должны ходатайствовать о получении помощи. В общей сложности поправки будут ежегодно затрагивать порядка 100 детей и семей.
В заседании приняла участие министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Комиссия по социальным делам предложила включить первое чтение проекта закона о внесении изменений в Закон о защите детей и в другие законы (427 SE) в повестку дня пленарного заседания Рийгикогу 29 мая и завершить первое чтение.