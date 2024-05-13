В Закон о защите детей внесут поправки: нуждающихся в помощи детей будут выявлять быстрее

Председатель комиссии по социальным делам Рийгикогу Ынне Пиллак пояснила, что на данный момент каждый человек обязан информировать местное самоуправление о нуждающемся в помощи ребенке. Однако многие нуждающиеся в помощи дети слишком поздно попадают в поле зрения службы по защите детей.

«Мы усилим роль людей, работающих с детьми, в выявлении детей, нуждающихся в помощи, и хотим, чтобы они не боялись сообщать о таких детях. В законопроекте прописаны специалисты, такие как учителя, тренеры, врачи, которые несут особую ответственность за то, чтобы обратить внимание на потребность ребенка в помощи и уведомить об этом работников по защите детей соответствующего самоуправления. Каждый ребенок ценен и должен получить помощь в кратчайшие сроки, - отметила Пиллак. - Законопроект также обеспечит постоянное финансирование опорных услуг для приемных семей, таких как психологическое консультирование. Мы надеемся, что это поможет увеличить число семей, которые предложили бы свой дом детям, очень нуждающимся в таких внимании и уходе».

Заместитель председателя комиссии Рийна Солман на заседании выразила признание сотрудникам служб по защите детей за прекрасную работу, отметив опасность профессионального выгорания. Она также выразила интерес к осуществлению надзора за услугой.