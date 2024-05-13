ФОТО Добровольцы Сил обороны учатся применять установки HIMARS

«Расквартированное в Эстонии подразделение реактивной артиллерии США помогло в проведении обучения. До сих пор дело спорилось. Мужики учатся - информации много, прохлаждаться некогда, - пояснил фелдьфебель артиллерийского батальона Маргус Орас. - Установки HIMARS выведут качество дальней огневой поддержки Сил обороны на новый уровень. С этими системами мы сможем бить дальше и больнее».

Все резервисты прибыли на учения «Весенний шторм» добровольно. На сегодняшний день артиллеристы получили представление о системе управления огнем и получили краткий курс подготовки. Вдобавок резервисты получили опыт перезарядки пусковых установок и выполнения огневых задач. Добровольцы примут участие в учебных боях «Весеннего шторма» в составе виртуальной батареи. Симулятор позволит артиллеристам попрактиковаться в управлении подразделением и поддержании связи.

«Мы работаем сообща, хотим убедиться, что эстонцы получат максимально качественную подготовку. Они полны энтузиазма и любопытства, задают много вопросов», - отметил инструктор армии США штаб-сержант Брэндон Сигер.

Ракетная система M142 HIMARS считается одной из самых современных в своем классе. Силы обороны получат эти установки в следующем году. Таким образом Эстония получит значительный прирост в огневой мощи на стратегическом уровне.

В ходе реализации программы подготовки операторов HIMARS, артиллерийский батальон эстонской дивизии обучил в сотрудничестве с американцами достаточное количество кадровых военных и резервистов для быстрого принятия системы на вооружение. Учения «Весенний шторм» позволили расширить круг подготовленных специалистов.

Крупнейшими годовыми учениями Сил обороны руководит Эстонская дивизия. В ходе маневров отрабатывается планирование и проведение военных операций, также улучшается взаимодействие между местными и иностранными подразделениями. В учениях участвуют как кадровые военные, так и военнослужащие срочной службы, резервисты, добровольцы Кайтселийта и солдаты союзников.

«Весенний шторм» является частью серии учений НАТО Steadfast Defender 2024 - крупнейших маневров альянса за последние десятилетия. С января по июль 2024 года в учениях примут участие около 90 000 военнослужащих из 32 стран НАТО. Маневры учитывают утвержденные региональные планы НАТО по защите союзников.