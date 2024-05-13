Встреча летнего сезона культурной столицы завершится совместным поцелуем

«На этой неделе Тарту и Южная Эстония наполнятся ароматом молодости и любви! - сказала руководитель по коммуникации и маркетингу Тарту 2024 Марили Вихманн. - Самым ожидаемым событием этой недели и открытия летнего сезона станет инициатива "Целующийся Тарту", когда состоится первый в истории Эстонии совместный поцелуй».

Бесплатный концерт «Целующийся Тарту», который пройдет в субботу, 18 мая, приурочен к 30-летию участия Эстонии в конкурсе Евровидение. На сцене выступят Кончита Вурст (Австрия), Виктор Кроне (Швеция) и многие любимые звезды Евровидения. Мероприятия начнутся днем раньше, когда в Тарту пройдет международная конференция по половому воспитанию «Первый поцелуй».

В программе открытия летнего сезона концерты, дискуссии, вечеринки, постановки, выставки и многое другое. На выходных в студенческий город приедут тысячи выпускников Тартуского университета.

В эти дни пройдет множество встреч, лекций легендарных профессоров и возрожденных студенческих традиций. Перед главным зданием университета прозвучит единое пение, в спортивном корпусе пройдет торжественное шествие и праздник.

Впервые в Тарту приедет Фестиваль мнений, благодаря чему Центральный парк станет оживленным местом для дискуссий и объединит посредством видеомоста участников из разных городов Европы.

Экологическая и культурная программа зеленого велотура ознакомит с различными регионами Южной Эстонии. В правовом кафе Верховного суда будет возможность обсудить культуру и волнующие вопросы, а также посетить историческое здание. Тоомемяэ оживет благодаря инсталляции «Спасатель». В Тарту и Южной Эстонии откроется множество выставок и пройдут общественные мероприятия, а в ночное время пройдет ночь музеев.