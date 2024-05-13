Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что основной проблемой проекта железнодорожного пути Rail Baltica с европейским типом колеи является его бюджет, поэтому при переговорах с Европейской Комиссией (ЕК) о дополнительном финансировании страны Балтии должны продемонстрировать «зрелость проекта».
В чем заключаются основные вызовы проекта Rail Baltica?
«Важно продолжать совместную работу по реализации проекта Rail Baltica. В Литве работа идет полным ходом. Мы все должны не прекращать работу, чтобы обосновать нашу просьбу о дальнейшем финансировании строительства железнодорожной линии и реализации проекта до 2030 года», - заявила Шимоните журналистам в понедельник после встречи с главами правительств Эстонии и Латвии.
«Очевидно, что бюджет проекта является основной проблемой, но для того, чтобы мы могли договориться о дополнительном финансировании, прежде всего, мы должны продемонстрировать зрелость проекта. Проект действительно идет со всех сторон, не только мы прокладываем путь в Латвию, но также начались работы и по прокладке путей в Латвии и Эстонии», - сказала премьер-министр.
Шимоните подчеркнула, что важнейшей составляющей проекта Rail Baltica является прокладка железнодорожной магистрали с европейским стандартом колеи.
«Пути - это серьезная проблема. Самая главная задача - это путь - не станции, не все остальное, что должно быть вокруг железной дороги, а сам путь, потому что он - начало всего, и ему нужно уделять высший приоритет», - сказала Шимоните.
«Мы должны изо всех сил двигаться вперед, чтобы мы могли прийти к переговорам с хорошим бизнес-обоснованием, заявив, что мы проделали большую работу за короткое время», - сказала глава литовского правительства.
Она признала, что при реализации странами Балтии проекта Rail Baltica значительное время могло быть потеряно на не самые продуктивные обсуждения.
«Было время, когда можно было проводить работы, очень важные для реализации самого проекта, например, проектирование, и эти работы серьёзно задерживались, из-за чего многие дела задерживались, и это совпало с довольно значительным ростом цен на сырье и с вообще совершенно иной ценовой ситуацией, чем та, которая была, когда проект рассматривался десять лет назад», - сказала Шимоните.
Премьер-министр Латвии Эвика Силина заявила, что военная мобильность расширила требования к инфраструктуре Rail Baltica, и страны Балтии должны сохранять единство в переговорах с ЕС о финансовой поддержке проекта европейского железнодорожного пути.
«Как лидеры, мы должны временами быть очень практичными. Но здорово, что мы, трое женщин, всегда можем найти практические решения любых задач. Я верю, что мы будем полны решимости продолжить проект», - сказала премьер-министр Латвии.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что в этом году в Эстонии начнется строительство первого 74-километрового участка европейской колеи, составляющего треть участка Rail Baltica в этой стране.
«Наша цель - завершить строительство Rail Baltica к 2030-м годам. Чтобы достичь этой цели, нам всем нужно не сбиться с пути. (...) В этом году мы также добьемся прогресса в установке главного пассажирского терминала и других компонентов, таких как мосты или виадуки», - сказала Каллас.
В понедельник премьер-министры трех стран встретились в Вильнюсе, поскольку Литва приняла председательство в Балтийском совете министров.
Rail Baltica соединит Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву, протяженность ее участка в Литве составит 392 километра. По информации Минтранса Литвы, весь проект Rail Baltica, соединяющий страны Балтии с Европой, планируется завершить в 2030 году.