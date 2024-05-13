В чем заключаются основные вызовы проекта Rail Baltica?

«Было время, когда можно было проводить работы, очень важные для реализации самого проекта, например, проектирование, и эти работы серьёзно задерживались, из-за чего многие дела задерживались, и это совпало с довольно значительным ростом цен на сырье и с вообще совершенно иной ценовой ситуацией, чем та, которая была, когда проект рассматривался десять лет назад», - сказала Шимоните.

Премьер-министр Латвии Эвика Силина заявила, что военная мобильность расширила требования к инфраструктуре Rail Baltica, и страны Балтии должны сохранять единство в переговорах с ЕС о финансовой поддержке проекта европейского железнодорожного пути.

«Как лидеры, мы должны временами быть очень практичными. Но здорово, что мы, трое женщин, всегда можем найти практические решения любых задач. Я верю, что мы будем полны решимости продолжить проект», - сказала премьер-министр Латвии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что в этом году в Эстонии начнется строительство первого 74-километрового участка европейской колеи, составляющего треть участка Rail Baltica в этой стране.

«Наша цель - завершить строительство Rail Baltica к 2030-м годам. Чтобы достичь этой цели, нам всем нужно не сбиться с пути. (...) В этом году мы также добьемся прогресса в установке главного пассажирского терминала и других компонентов, таких как мосты или виадуки», - сказала Каллас.

В понедельник премьер-министры трех стран встретились в Вильнюсе, поскольку Литва приняла председательство в Балтийском совете министров. Rail Baltica соединит Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву, протяженность ее участка в Литве составит 392 километра. По информации Минтранса Литвы, весь проект Rail Baltica, соединяющий страны Балтии с Европой, планируется завершить в 2030 году.