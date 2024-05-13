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Издание: Эстония всерьез размышляет над отправкой войск в Украину

rus.postimees.ee
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Силы обороны Эстонии.
Силы обороны Эстонии. Фото: Meelis Meilbaum

Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл утверждает, что эстонское правительство всерьез обсуждает возможность отправки войск в западную Украину, пишет издание Breaking Defense.

Эстония серьезно рассматривает возможность отправить свои войска в Украины для «тыловых» работ, чтобы освободить украинских военных для борьбы на фронте. Об этом заявил Ролл в интервью изданию Breaking Defense.

По словам советника эстонского президента, правительство сейчас анализирует потенциальную отправку войск в Украину и предпочло бы пойти на это в составе полноценной миссии НАТО - «чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость».

«Дискуссии продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать наши соображения относительно того, что можем сделать», - передает Breaking Defense cлова Ролла.

Ролл также отметил, что «не исключено», что страны НАТО, выступающие против такого шага, изменят свое мнение «со временем».

Эстонские чиновники и ранее выражали открытость относительно идеи отправки западных войск в Украину в принципе. Генерал Мартин Херем рассказал Breaking Defense на прошлой неделе, что несколько месяцев назад в вооруженных силах обсуждались вопросы отправки войск в западную Украину для выполнения таких работ, как медицинское обслуживание, логистика и противовоздушная оборона в некоторых западных городах.

Премьер Кая Каллас в марте сказала, что не может гарантировать, что Силы обороны Эстонии не будут направлены в Украину.

Издание также добавило, что председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон подчеркнул, что европейским странам следует рассмотреть возможность создания коалиции для оказания более прямой помощи Киеву.

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