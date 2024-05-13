Эстонские промышленные предприятия по-прежнему используют российский сжиженный природный газ. Компания, которая им его поставляет, пообещала заменить источник, но до сих пор поставки из России только увеличивались, сообщает Äripäev.
Эстонский продавец газа осуждает агрессию России, однако объемы поставок только увеличиваются
Предприятие JetGas, поставляющее газ эстонским промышленным предприятиям, построило свой бизнес на газе из России. Санкции в отношении российского газа не введены, а после начала войны JetGas еще и увеличило закупки у России.
Если в 2021 году предприятие вместе с литовской дочерней компанией JETgas закупило 3,4 млн килограммов российского газа, то в 2022 году эта цифра была почти в два раза больше - 7,6 млн килограмм, сообщает Importgenius. В 2023 - 10,6 миллиона килограммов.
Как сообщается на сайте, JetGas является ведущим поставщиком сжиженного природного газа в странах Балтии. Предприятие снабжает газом автобусы, промышленные сушилки, паровые котлы, генераторы, отопительное оборудование. Например, JetGas снабжает газом ТЭЦ Enefit Green в Пайде. JetGas также имеет компании в Латвии и Литве.
В сентябре член правления Jetgas OÜ Янек Паркман дал комментарий Postimees: «JetGas полностью осуждает агрессию России против страны и народа Украины. Мы также считаем аморальной бизнес-деятельность, поддерживающую режим Путина. Если в предыдущие годы бизнес JetGas в основном базировался на газе российского производства, то с начала войны мы предприняли серьезные усилия по поиску альтернативных каналов поставок».