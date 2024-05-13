Эстонский продавец газа осуждает агрессию России, однако объемы поставок только увеличиваются

Предприятие JetGas, поставляющее газ эстонским промышленным предприятиям, построило свой бизнес на газе из России. Санкции в отношении российского газа не введены, а после начала войны JetGas еще и увеличило закупки у России.

Если в 2021 году предприятие вместе с литовской дочерней компанией JETgas закупило 3,4 млн килограммов российского газа, то в 2022 году эта цифра была почти в два раза больше - 7,6 млн килограмм, сообщает Importgenius. В 2023 - 10,6 миллиона килограммов.

Как сообщается на сайте, JetGas является ведущим поставщиком сжиженного природного газа в странах Балтии. Предприятие снабжает газом автобусы, промышленные сушилки, паровые котлы, генераторы, отопительное оборудование. Например, JetGas снабжает газом ТЭЦ Enefit Green в Пайде. JetGas также имеет компании в Латвии и Литве.

В сентябре член правления Jetgas OÜ Янек Паркман дал комментарий Postimees: «JetGas полностью осуждает агрессию России против страны и народа Украины. Мы также считаем аморальной бизнес-деятельность, поддерживающую режим Путина. Если в предыдущие годы бизнес JetGas в основном базировался на газе российского производства, то с начала войны мы предприняли серьезные усилия по поиску альтернативных каналов поставок».