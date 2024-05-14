Хоккейный матч остановили из-за того, что на льду было слишком много крови

За 59 секунд до конца третьего периода член норвежской сборной Кристиан Косастул попытался остановить финна Валттери Пуустиса, но вместо этого хоккеист с огромной скоростью влетел в ворота и был вынужден покинуть лед из-за кровотечения. Позже он вернулся на лед.

Через несколько минут после инцидента судьи решили объявить перерыв, поскольку на льду было слишком много крови, и ее очистка заняла бы слишком много времени. Через несколько минут матч продолжился, и сначала были сыграны последние 59 секунд первого периода, а потом сразу перешли ко второму периоду.