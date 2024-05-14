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Хоккейный матч остановили из-за того, что на льду было слишком много крови

rus.postimees.ee
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Чемпионат мира по хоккею. Матч Норвегия - Финляндия.
Чемпионат мира по хоккею. Матч Норвегия - Финляндия. Фото: Michal Cizek

На чемпионате мира по хоккею матч между Норвегией и Финляндией начался в 17:20. Первую треть игры остановили, поскольку на льду было слишком много крови.

За 59 секунд до конца третьего периода член норвежской сборной Кристиан Косастул попытался остановить финна Валттери Пуустиса, но вместо этого хоккеист с огромной скоростью влетел в ворота и был вынужден покинуть лед из-за кровотечения. Позже он вернулся на лед.

Через несколько минут после инцидента судьи решили объявить перерыв, поскольку на льду было слишком много крови, и ее очистка заняла бы слишком много времени. Через несколько минут матч продолжился, и сначала были сыграны последние 59 секунд первого периода, а потом сразу перешли ко второму периоду.

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