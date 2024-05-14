Читайте, чем сейчас занялся легендарный биатлонист

Теперь советами легендарного спортсмена могут воспользоваться спортсмены, которым еще предстоит долгий путь до вершины мира.

Весной 2022 года 53-летний немец начал тренировать словенских биатлонистов, но остался без работы в команде по экономическим причинам. Нового приглашения Гроссу долго ждатрь не пришлось.

Сейчас его пригласили работать со сборной Болгарии, и, как сообщает федерация этого вида спорта, контракт Гросса действует до конца зимних Олимпийских игр 2026 года.

Среди мужчин лучшим в завершившемся сезоне чемпионата мира стал 37-летний Владимир Илиев, занявший 65-е место с 26 очками. Среди женщин лучшая 21-летняя Валентина Димитрова, которая набрала 54 очка и заняла 62-е место.

Ранее Гросс сотрудничал с Германией, Россией и Австрией.