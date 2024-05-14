Центристы и EKRE инициировали вотум недоверия министру экономики Тийту Рийсало

Фракции считают, что политические решения «Ээсти 200», касающиеся интересов их спонсоров – Bolt, ставят под сомнение прозрачность управления сферой экономики.

«Экономика Эстонии падает третий год подряд, причем спад экономики у нас самый большой в ЕС. Экспорт эстонских товаров в прошлом году сократился на 20%, и пока не видно конца этой тенденции. В этом году Эстония стала единственной среди стран Балтии, чья экономика не росла, зато росли цены. Министр составил презентацию, в которой представлены планы экономического роста Эстонии, однако не было предпринято ни единого шага для того, чтобы эти планы были реализованы», - передает слова депутата парламентской фракции центристов Анастасии Коваленко-Кылварт пресс-служба фракции.

Кроме того, по словам Коваленко-Кылварт, непрозрачность принятия решений и связь принимаемых решений со спонсорами «Ээсти 200» – фирмой Bolt, бросают тень на управление сферой экономики.

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, правительство намерено сократить государственные расходы на сотни миллионов евро и ввести новые налоги, однако не было проведено анализа влияния подобных решений.

«Экономическая политика, проводимая министром Тийтом Рийсало, не основывается на научном подходе. Когда цены растут, экономика падает, предприятия закрываются и сокращают работников, министр заявляет об отмене пособия по безработице. Таким образом тысячам людей грозит впасть в бедность», – считает Хельме.

Хельме отметил, что в сфере министра имеется еще ряд нерешенных проблем: происходили утечки данных из баз занимающегося генетическими тестами предприятия Asper Biogene, а также Apotheka.

«Помимо этого министр нанес государству ущерб в размере 800 000 евро, когда решил прекратить сотрудничество с Украиной в сфере разработки приложения mRiik и начать весь процесс с нуля. Учитывая все эти обстоятельства, сложно доверять министру развитие проекта голосования с помощью мобильных телефонов. Вместо того чтобы заниматься развитием персонального государства, что помогло бы сэкономить средства и спасти жизни, министр в сотрудничестве со спонсорами партии Eesti 200 занимался лишь разработкой некоего долгосрочного плана», – сказал Хельме.