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Безработица в Эстонии продолжает снижаться: в Ида-Вирумаа ситуация оставляет желать лучшего

rus.postimees.ee
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Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы в Вильянди.
Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы в Вильянди. Фото: Marko Saarm

Количество безработных в Эстонии снижается одиннадцатую неделю подряд, пишет Rus.ERR.

По состоянию на 12 мая, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 50 878 человек - на 969 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы снизился за неделю сразу на две десятых процентного пункта с 7,5% до 7,3%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он также снизился, но равен 13%.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,9%.

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