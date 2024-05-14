Безработица в Эстонии продолжает снижаться: в Ида-Вирумаа ситуация оставляет желать лучшего

По состоянию на 12 мая, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 50 878 человек - на 969 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы снизился за неделю сразу на две десятых процентного пункта с 7,5% до 7,3%.