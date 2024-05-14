Очередной этап ликвидации загрязнения на Штромке продолжится после пляжного сезона

В конце июня 2022 года на пляже Штромка под водой было обнаружено загрязнение нефтепродуктами. Исследование показало, что загрязнение, скорее всего, происходит из старого трубопровода, куда десятки лет назад нефтепродукты попали из котельных, работавших на жидком топливе. В ходе проведенных весной 2023 года работ по ликвидации загрязнения с пляжа было выкопано и отправлено на утилизацию более 250 тонн грунта. В течение работ нашли трубу, которая не использовалась десятки лет и была в основном наполнена остаточными продуктами топлива. В ходе второго этапа работ по ликвидации загрязнения убрали ⅔ этой трубы и забетонировали отверстие оставшейся трассы.