Государство намерено решить проблему очередей в детские сады

Законопроект повысит квалификационные требования к персоналу дошкольных учреждений, при этом дошкольное образование должно быть организовано на эстонском языке в соответствии с государственной учебной программой.

Законопроект также призван решить проблему очередей в детские сады. Согласно проекту, самоуправление на основании ходатайства родителя должно гарантировать место в яслях для всех детей в возрасте от полутора до трех лет, а в детских садах – для детей в возрасте от трех до семи лет.