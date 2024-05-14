В Рийгикогу в первом чтении находится законопроект о дошкольном образовании, с помощью которого планируется создать комплексную систему дошкольного образования, ввести услуги яслей в нее, а также сбалансировать требования к яслям, пишет Rus.ERR.
Государство намерено решить проблему очередей в детские сады
Законопроект повысит квалификационные требования к персоналу дошкольных учреждений, при этом дошкольное образование должно быть организовано на эстонском языке в соответствии с государственной учебной программой.
Законопроект также призван решить проблему очередей в детские сады. Согласно проекту, самоуправление на основании ходатайства родителя должно гарантировать место в яслях для всех детей в возрасте от полутора до трех лет, а в детских садах – для детей в возрасте от трех до семи лет.
При отсутствии свободных мест в учреждениях, предпочитаемых родителем, необходимо будет предложить место в детском саду или детском саду рядом с домом.