Где-то через полгода после начала полномасштабной российской агрессии в Украине страсти вокруг этого события улеглись и наступило затишье. Просто потому, что все стороны высказались, друзья и подписчики разделились на «ватников» и «либералов»: позиции обозначили, кого надо – заблокировали, кого надо – добавили.

Переубедить никого ни в чем не получилось, а в своих уютных информационных пузырях оставалось только соглашаться друг с другом – а это не так интересно. Как будто бы все всем стало понятно.

Это самое «все понятно» Россия сейчас переживает со днем Победы. Еще каких-то несколько лет назад мы бурно обсуждали в соцсетях, стоит ли одевать детей в военную форму, а на моего товарища едва не завели уголовное дело за «реабилитацию нацизма» за довольно безобидную колонку о том, что необходимо умерить милитаристский пыл на 9 мая.

Сегодня ничего этого не наблюдается: люди разделились на два неравных лагеря, огородились забором и через него нехотя перекрикиваются обзывательствами. Даже до драк не доходит – всем «все понятно».

Если упрощенно, то в одном лагере людям «понятно», что день Победы – это воплощение российского милитаризма, который как заразная неизлечимая болезнь распространился по стране, а заразившиеся им – «орки», упыри и нелюди. Гореть им всем в аду. Туда им и дорога – вместе с этим их Путиным.