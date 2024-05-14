На прошлой неделе Россия с большим размахом праздновала свой главный в году «праздник». Однако, День Победы в сегодняшней России - это как плохой ученик в классе. Он, как правило, самый шумный, но он же - самый обделенный. 9 мая - ритуал, подлинный смысл которого все давно забыли, но продолжают год за годом повторять, потому что все так всегда делали, пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Сами себе победители: знания россиян о второй мировой сводятся к лозунгу «спасибо деду за победу» (3)
Где-то через полгода после начала полномасштабной российской агрессии в Украине страсти вокруг этого события улеглись и наступило затишье. Просто потому, что все стороны высказались, друзья и подписчики разделились на «ватников» и «либералов»: позиции обозначили, кого надо – заблокировали, кого надо – добавили.
Переубедить никого ни в чем не получилось, а в своих уютных информационных пузырях оставалось только соглашаться друг с другом – а это не так интересно. Как будто бы все всем стало понятно.
Это самое «все понятно» Россия сейчас переживает со днем Победы. Еще каких-то несколько лет назад мы бурно обсуждали в соцсетях, стоит ли одевать детей в военную форму, а на моего товарища едва не завели уголовное дело за «реабилитацию нацизма» за довольно безобидную колонку о том, что необходимо умерить милитаристский пыл на 9 мая.
Сегодня ничего этого не наблюдается: люди разделились на два неравных лагеря, огородились забором и через него нехотя перекрикиваются обзывательствами. Даже до драк не доходит – всем «все понятно».
Если упрощенно, то в одном лагере людям «понятно», что день Победы – это воплощение российского милитаризма, который как заразная неизлечимая болезнь распространился по стране, а заразившиеся им – «орки», упыри и нелюди. Гореть им всем в аду. Туда им и дорога – вместе с этим их Путиным.
Во втором лагере людям «понятно», что это «великий» и «самый светлый» праздник, когда надо сходить на парад, поздравить ветеранов, а главное – сохранять память о том, как советский народ навалял этим фрицам. И если надо – наваляет снова. А те, кто посягает на «память о победе» (что бы это ни значило) – тот главный враг.
Если бы все было так просто. День Победы в сегодняшней России – это как плохой ученик в классе. Он, как правило, самый шумный, но он же – самый обделенный. Вот и 9 мая – очень шумное, но довольно бессодержательное мероприятие. Ритуал, подлинный смысл которого все давно забыли, но продолжают год за годом повторять. Потому что, вроде как, все так всегда делали.
Этот праздник – воплощение российской абсурдности, аттракцион шумной безграмотности. Такое удивительный ежегодный период в жизни страны, когда на несколько дней этой безграмотностью гордятся, а сомневающихся хейтят. Всего несколько дней (10 мая про это все уже забудут), но зато каких.
Вот к 9 мая Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ, совершенно лояльная государственная контора), выпустил результаты общероссийского опроса, где после дежурных слов про «особую дату» и «главный исторический праздник» начинается главное – а вот эти, которые защищают «память о победе» - они-то сами что-то про нее знают? Нет, ничего они не знают.
Даже по версии самых лояльных российских социологов, только 45% россиян что-то знают о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, причем подавляющее большинство (две трети) «знающих» - только о факте участия родных в войне.
Меньше половины россиян младше 35 лет смогли даже правильно назвать дату начала Великой Отечественной. И это, повторюсь, вполне лояльная публика и государственный опрос. То есть, у лагеря «хранителей памяти» знания о «светлом празднике» действительно сводятся к известному пропагандистскому лозунгу «спасибо деду за победу».
Это такие специфические «сами себе победители», которые ничего не хотят знать о деталях случившегося – им достаточно лозунгов. Для них Победа и вообще война видятся предельно упрощенно: на нас напали злодеи, наши деды защищали мир от нацизма, Европа позорно сдалась, и Россия спасла, таким образом, вообще всех.
Это – не позиция упертых милитаристов. Это позиция десятилетнего ребенка, который объясняет, почему он подрался с соседом. Поэтому представлять россиян отмороженными милитаристами – довольно примитивный самообман, которому предаются люди уже из другого лагера. Того, где День Победы – это праздник агрессивных «орков».
Именно на сознании примитивизма и того и другого лагеря строится вся российская пропаганда. В этом году ее воплощением стала выставка «трофейной техники» со «специальной военной операции», которую Министерство обороны РФ развернуло в Парке Победы. Кстати, это недалеко от Парка Горького – там в 1943–1948 году советские власти демонстрировали трофейную немецкую технику.
В экспозиции этого года – 34 образца военной техники, на каждых из которых прикреплен флаг страны-производителя. Нетрудно догадаться, что список этих флагов целиком совпадает со списком российских «недружественных стран» — это всё НАТО, Австралия, и даже ЮАР.
Гостей встречает плакат, на котором говорится, что спонсоры этой выставки – США, Великобритания, Франция, а «генеральный спонсор» - Украина. Месседж понятный: Россия воюет со всем миром, причем воюет успешно – вот вам побежденная техника армий-противников.
И все это – при совершенно абсурдных для любого здравомыслящего человека параллелях с Великой Отечественной войной. «Россия осознаёт, что воюет не только с Украиной, но и с — как было в 1941–1945-м — почти со всем западным миром, чьи людские, экономические и промышленные ресурсы поставлены на службу нацистскому режиму», - пишут в рецензии на выставку «патриотические» российские СМИ.
И ведь вряд ли кто-то из посетителей провел простой фактчекинг и выяснил, что этот самый Парк Победы на Поклонной горе был открыт 9 мая 1995 года в присутствии лидеров США, Великобритании и Канады и даже (о, боже!) генсека того самого НАТО, а на Историческом музее на Красной площади в тот день висел плакат: «Слава народам стран, победивших фашизм!».
Говорят, что выставка пользуется большим успехом – дети и старики осматривают технику врага, учатся держать оружие, фотографируются с российскими солдатами. Это милитаризм? Нет, это обычная безграмотность, возведенная в абсолют и покрытая налетом священного трепета. Внутри этой шумной вакханалии – зияющая пустота.
Выскажу и еще одну крамольную мысль. Эта пустота – наследственная. Это сейчас россиянам объясняют, что деды воевали за то, чтобы они жили под мирным небом. Да и вообще жили: «не победили бы они – не было бы и вас».
И сейчас, спустя 80 лет, оставшийся ветераны задним числом воспроизводят эту мифологию. А тогда, когда солдаты Красной армии шли в бой – они понимали, за что они воюют? Современные историки убедительно доказывают: нет, не понимали.
Хотя бы в силу образования. В 1939 году в СССР только 7,7 процентов имело оконченное 7-летнее школьное образование. В начальствующем составе Красной армии только 7% имели высшее образование, да и среднее – только 55%.
Что и говорить - из тысячи советских предвоенных генералов и адмиралов высшее военное образование имели только половина. Это означает, что типичный советский солдат смутно себе представлял не только перспективы будущего, но и почти наверняка не особенно знал, что такой Адольф Гитлер и где находится эта самая Германия.
И представление о целях войны у него были тем более самые смутные: царь отправил – значит, так надо. Ровно такие же, как у нынешних мобилизованных в ходе «СВО» россиян. Против милитаризма нужно бороться репрессивными методами. А против безграмотности – просвещением.
В конце концов, в детстве я, как и многие мои ровесники, лазил по боевым советским танкам и самолетам в парке победы в своем родном городе в далекой Сибири. И ничего – не стал «орком». Потому что прочитал много книжек и все понял.
Справка об авторе
Сергей Чернышов - российский ученый, кандидат исторических наук, предприниматель, основатель «Новоколледжа» (Новосибирск).
Работал в Новосибирском государственном университете экономики и управления, был главным редактором журнала для состоятельных людей Status.
В июне 2022 года Чернышов уволился с должности директора Новосибирского городского открытого колледжа из-за отказа проводить «воспитательную работу» с задержанными на антивоенных акциях студентами. После этого Чернышов создал новое юрлицо, получил лицензию и начал набор студентов в «Новоколледж».
28 апреля 2024 года в качестве основателя «Новоколледжа» Чернышов объявил о вынужденном закрытии учебного заведения. Он указал, что колледж оставался единственным в России образовательным учреждением, где «никогда не было ни одного пропагандистского мероприятия», и где «о своем отношении к происходящему говорят открыто».