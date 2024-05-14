Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), отвечая в понедельник в Рийгикогу на вопрос о безопасности, сказал, что хотя отчет КаПо показывает определенную проблему для безопасности Эстонии, если граждане России сохранят право участвовать в местных выборах, тот же результат будет получен, если их лишить этого права.
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Министр Ляэнеметс: сохранится право голоса граждан РФ или нет – угроза безопасности все равно существует (13)
Урмас Рейнсалу («Отечество»), задавая вопрос, выразил желание, чтобы Ляэнеметс изложил позицию доклада КаПо по поводу того, рекомендуют ли они лишить граждан России права голоса или нет. «Я прочитал этот доклад, и мне кажется, что вы манипулируете общественностью», - добавил он.