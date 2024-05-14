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Министр Ляэнеметс: угроза безопасности существует и в случае сохранения права голоса граждан РФ (1)

rus.postimees.ee
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Фото: Tairo Lutter

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), отвечая в понедельник в Рийгикогу на вопрос о безопасности, сказал, что хотя отчет КаПо показывает определенную проблему для безопасности Эстонии, если граждане России сохранят право участвовать в местных выборах, тот же результат будет получен, если их лишить этого права.

Урмас Рейнсалу («Отечество»), задавая вопрос, выразил желание, чтобы Ляэнеметс изложил позицию доклада КаПо по поводу того, рекомендуют ли они лишить граждан России права голоса или нет. «Я прочитал этот доклад, и мне кажется, что вы манипулируете общественностью», - добавил он.

Ляэнеметс сказал, что, хотя в докладе КаПо говорится о том, что сохранение права голоса для граждан России создает определенные проблемы для безопасности Эстонии, тот же результат будет достигнут, если его отнять. Он добавил, что, по мнению Капо, это политическое решение и что необходимо взвесить различные обстоятельства, которые более многочисленны, чем те, что указаны в докладе.

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