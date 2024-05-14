Урмас Рейнсалу («Отечество»), задавая вопрос, выразил желание, чтобы Ляэнеметс изложил позицию доклада КаПо по поводу того, рекомендуют ли они лишить граждан России права голоса или нет. «Я прочитал этот доклад, и мне кажется, что вы манипулируете общественностью», - добавил он.

Ляэнеметс сказал, что, хотя в докладе КаПо говорится о том, что сохранение права голоса для граждан России создает определенные проблемы для безопасности Эстонии, тот же результат будет достигнут, если его отнять. Он добавил, что, по мнению Капо, это политическое решение и что необходимо взвесить различные обстоятельства, которые более многочисленны, чем те, что указаны в докладе.