Перевод: Ольга Лебедева

Сам эксперимент произошел в понедельник, 12 мая. В час дня поезд, следовавший из Тарту в Таллинн, был забит - некоторые люди в нем даже стояли. В Йыгева в поезд зашла женщина со своим двухлетним ребенком, которая довольно скоро во второй раз станет матерью. Предпоследний вагон был полон, и героиня Дня матери отправилась в начало поезда, но вскоре вернулась обратно: мест не было. В этом поезде должно быть несколько сотен мест. Поскольку были пассажиры, которые стояли, можно предположить, что в поезде было около 250 человек. Срез общества.

В тот самом предпоследнем вагоне было ровно два человека (ну да, больше и не надо), которые пытались уступить свои места матери и ее двухлетнему ребенку: студентка и еще одна женщина. А где-то в это время выбирают матерей года. Правда, по сообщению Союза женщин Эстонии, теперь это делается не по всей Эстонии, а по уездам, то есть теперь матерей года будет в 15 раз больше, чем раньше. Понятно, что в поезде, по крайней мере, конкретно в этом, не выбиралась мать года и мать вообще - но два человека ее выбрали. Говорит ли нам естественный эксперимент о том, что люди с эмпатией занимают один процент в обществе?

Учитывая то обстоятельство, какими глазами сидящие в поезде смотрели не на мать года, а на самую обычную мать. Люди, избирающие мать года, надеются, что привлечение общественного внимания к женщинам будет способствовать популяризации материнства и, среди прочего, будет способствовать росту рождаемости. Наш естественный эксперимент в поезде, видимо, выявляет только одну реальную причину, почему потенциальные матери не реализуют этот потенциал. Как говорили в Советской империи: «Там, где начинается железная дорога, заканчивается разум».

Мне очень хотелось бы думать, что такое подавляющее невежество и безразличие проявилось только в этом конкретном поезде, где ни один мужчина не отреагировал на ситуацию адекватно, т. е. заботливо. Но жизнь наверняка ставит перед нами и другие естественные эксперименты, которые могут дать ответ на вопрос: «Почему у нас не рождаются дети?»