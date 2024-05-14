Меньше родилось как первых, вторых, так и третьих детей

Первые дети составляют 40% от всех новорожденных, вторые - 34% и третьи - 18%. В прошлом году средний возраст рожениц составлял 31 год, возраст первородящих - 29 лет.

«Средний возраст первородящих за последние 5 лет повысился на один год. Среди родивших в прошлом году женщин 86% имели гражданство Эстонии, 5% — гражданство Украины и 3% — гражданство России», — объяснила она.

В прошлом году умерло 16 002 человека. «В прошлом году было на 1313 смертей меньше, чем в позапрошлом году, и на 2585 меньше, чем в 2021 году, когда смертность достигла пика за годы пандемии. Число смертей в прошлом году снизилось до среднего показателя за 2010–2019 годы», — сказала Трасберг.

В страну переехало больше людей, чем ее покинуло

В прошлом году в страну прибыло 5758 и покинуло страну 5511 граждан Эстонии, т. е. число прибывших превысило число уехавших на 247 человек. Из граждан других стран больше всего в Эстонию прибыло граждан Украины.

«Существенно снизилось число иммигрантов и эмигрантов с гражданством России. Сальдо миграции граждан России снизилось с показателя прошлого года, 1335 человек, до 424. Иностранные граждане Европейского союза составляют 11% от всех иммигрантов», — объяснила аналитик.

Из Эстонии по-прежнему больше всего эмигрируют в Финляндию, куда уехало 2487 человек. Из Финляндии в Эстонию прибыло 2514 человек. В учете стран Европейского союза было больше уехавших, чем прибывших — из Эстонии в другую страну Европейского союза уехало 5276 человек, и из других стран Европейского союза сюда приехало 4969 человек.

Данные об украинцах В опубликованных здесь миграционных данных были учтены те люди, которые переехали жить в Эстонию на постоянной основе (иммиграция) или жили в Эстонии постоянно до эмиграции. В число эмигрантов не входят те военные беженцы, которые находились в Эстонии транзитом. В Эстонии сбор данных о военных беженцах из Украины осуществляет также Департамент полиции и погранохраны, который публикует и число ходатайствующих о временной защите. Получившие временную защиту лица отражаются в численности населения лишь в том случае, если они приехали жить в Эстонию на постоянной основе.