По данным Департамента статистики, по состоянию на 01.01.2024 в Эстонии проживает 1 374 687 человек. В прошлом году родилось 10 949 человек и умерло 16 002.
По словам руководителя группы статистики населения и образования Департамента статистики Терье Трасберг, в Эстонию прибыло 26 399 человек, покинуло страну 12 543 человека.
«Естественный прирост был отрицательным (-5053 человека), однако сальдо миграции осталось положительным (+13 856 человек). Численность населения Эстонии за год выросла на 8803 человека», — сказала она и добавила, что, к сожалению, прошлый год характеризуется чрезвычайно низкой рождаемостью - родилось чуть менее 11 000 детей.
4,4% населения составляют украинцы
По словам аналитика, на рост численности населения второй год подряд наибольшее влияние оказывает иммиграция в Эстонию граждан Украины. Половина иммигрантов имели гражданство Украины, из них в Эстонии на постоянной основе остались жить 13 082 человека. За год число иммигрантов с гражданством Украины уменьшилось в два с половиной раза.
«В прошлом году Эстонию покинуло 12 543 человека, из них 1643 были гражданами Украины. По состоянию на начало 2024 года в Эстонии проживает 60 414 граждан Украины, они составляют 4,4% от всего населения. Из них 44 480 человек, т. е. три четверти (73%) прибыли в Эстонию с начала 2022 года», - сказала она.
Рождаемость упала еще больше
В прошлом году родилось 10 949 детей, что на 697 детей меньше, чем годом ранее. Это новый самый низкий показатель рождаемости в истории демографической статистики Эстонии.
«Снижение рождаемости на протяжении нескольких лет подряд прежде всего является отражением настроений в обществе. Неуверенность в будущем, вызванная экономическим спадом и войной в Украине, снижает желание семей заводить детей», - объяснила Трасберг и добавила, что в последние годы рождаемость снизилась почти во всех странах Европы.
Меньше родилось как первых, вторых, так и третьих детей
Первые дети составляют 40% от всех новорожденных, вторые - 34% и третьи - 18%. В прошлом году средний возраст рожениц составлял 31 год, возраст первородящих - 29 лет.
«Средний возраст первородящих за последние 5 лет повысился на один год. Среди родивших в прошлом году женщин 86% имели гражданство Эстонии, 5% — гражданство Украины и 3% — гражданство России», — объяснила она.
В прошлом году умерло 16 002 человека. «В прошлом году было на 1313 смертей меньше, чем в позапрошлом году, и на 2585 меньше, чем в 2021 году, когда смертность достигла пика за годы пандемии. Число смертей в прошлом году снизилось до среднего показателя за 2010–2019 годы», — сказала Трасберг.
В страну переехало больше людей, чем ее покинуло
В прошлом году в страну прибыло 5758 и покинуло страну 5511 граждан Эстонии, т. е. число прибывших превысило число уехавших на 247 человек. Из граждан других стран больше всего в Эстонию прибыло граждан Украины.
«Существенно снизилось число иммигрантов и эмигрантов с гражданством России. Сальдо миграции граждан России снизилось с показателя прошлого года, 1335 человек, до 424. Иностранные граждане Европейского союза составляют 11% от всех иммигрантов», — объяснила аналитик.
Из Эстонии по-прежнему больше всего эмигрируют в Финляндию, куда уехало 2487 человек. Из Финляндии в Эстонию прибыло 2514 человек. В учете стран Европейского союза было больше уехавших, чем прибывших — из Эстонии в другую страну Европейского союза уехало 5276 человек, и из других стран Европейского союза сюда приехало 4969 человек.
Данные об украинцах
В опубликованных здесь миграционных данных были учтены те люди, которые переехали жить в Эстонию на постоянной основе (иммиграция) или жили в Эстонии постоянно до эмиграции. В число эмигрантов не входят те военные беженцы, которые находились в Эстонии транзитом.
В Эстонии сбор данных о военных беженцах из Украины осуществляет также Департамент полиции и погранохраны, который публикует и число ходатайствующих о временной защите. Получившие временную защиту лица отражаются в численности населения лишь в том случае, если они приехали жить в Эстонию на постоянной основе.