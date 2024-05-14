Россия открыла Харьковский фронт. Почему это произошло и что будет дальше

В общей сложности российская группировка войск на этом участке насчитывает около 30-35 тысяч солдат.

«План россиян только начал выполняться, мы еще не увидели основные силы и средства, которые они собрали», - говорит Михаил Жирохов.

Он прогнозирует, что второй эшелон войск Россия может ввести в бой 16 мая, а третий - ориентировочно 20 мая.

По его мнению, именно к этому времени российская армия планирует по максимуму реализовать свой тактический замысел на Харьковском направлении.

Но в чем именно заключается этот тактический замысел - мнения экспертов существенно разнятся.

Каковы цели Кремля?

Западные СМИ, например New York Times, не исключают, что цель российской армии - максимально приблизиться к Харькову, начать его обстрелы из артиллерии или устроить осаду. Это якобы может подтолкнуть руководство Украины к переговорам с Путиным.

Однако большинство военных аналитиков отмечают, что группировка российских войск слишком мала для масштабной операции по штурму или окружению города-миллионника.

По версии Давида Гендельмана, основная задача россиян сейчас - создать сплошную «буферную зону» на границе с Украиной.

Об этих планах еще в начале года заявил президент России Владимир Путин.

«Не исключаю, что мы вынуждены будем создать определенную „санитарную зону“ на территории, подконтрольной киевскому режиму», - заявил он 18 марта, размышляя о возможном ответе России на обстрелы Белгорода.