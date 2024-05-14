Утром 10 мая произошло то, что уже долгое время анонсировали украинские власти и западные эксперты: Россия открыла новый фронт. Ее войска пересекли границу в Харьковской области и начали продвигаться в направлении областного центра.
Россия открыла Харьковский фронт. Почему это произошло и что будет дальше
Российская армия начала наступление по двум направлениям вдоль больших водных преград.
Первое - вдоль Травянского водохранилища в направлении поселка Липцы в 16 км севернее Харькова. Второе - вдоль реки Северский Донец возле города Волчанск в 45 км северо-восточнее областного центра.
За четыре дня наступления российская армия смогла захватить около десятка небольших деревень у государственной границы. Она продвинулась примерно на 5-6 км в глубину украинской территории и на 30 км в ширину.
Вооруженные силы Украины пытаются сдержать противника и не допустить потери высот возле села Липцы, а также захвата Волчанска и его окрестностей.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский называет ситуацию обострившейся, а украинские военные, непосредственно участвующие в боях на Харьковском направлении, говорят о проблемах с фортификациями и командованием.
Ожидаемое неожиданное наступление
О том, что Россия планирует открыть новый фронт в Харьковской области, западные СМИ начали писать еще в конце зимы. Украинские власти долгое время это отрицали и говорили, что харьковское направление максимально защищено.
В конце марта главком Сырский в интервью государственному агентству «Укринформ» напоминал, что у ВСУ имеется успешный опыт освобождения Харьковщины - с осени 2022 года.
«У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось просчитать [намерения] противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом», - говорил генерал.
Однако когда 10 мая новое харьковское наступление все же началось, украинские бойцы были вынуждены сразу же отступить на несколько километров вглубь своей территории, позволив России оккупировать пограничные села.
Почему так произошло?
Некоторые эксперты и военные указывают на то, что первый рубеж обороны, включающий полосу обеспечения с минно-взрывными заграждениями, противотанковыми рвами и бетонными «зубами дракона», должным образом не подготовили и не прикрыли артиллерией.
Речь именно о том рубеже, который строился в 1,5-6 км от границы и который должен был существенно замедлить движение противника.
Бывший начальник инженерных войск, а теперь глава Государственной спецслужбы транспорта генерал Александр Яковец говорит, что наиболее подготовленный оборонный рубеж на Харьковщине возвели на третьей линии, то есть в 17-35 км от госграницы.
Он объясняет, что из-за постоянных обстрелов передний край обороны в Харьковской области невозможно было оборудовать, используя инженерную технику и железобетонные конструкции. Поэтому претензии некоторых военных к отсутствию углубленных бетонных укреплений у госграницы генерал называет абсурдными.
Замена командующего
На то, что оборона Харьковщины пошла не по плану, может указывать внезапная смена командующего на этом направлении.
Новым руководителем оперативно-тактической группировки войск «Харьков» вместо Юрия Галушкина стал генерал Михаил Драпатый. Источники Би-би-си в ВСУ подтвердили эту информацию.
В прошлом году он командовал оперативной группировкой «Каховка» на правобережье Херсона, а затем пошел на повышение в Генштаб.
«Просто так командующих не меняют. Значит, обнаружены недостатки», - отмечает израильский военный эксперт Давид Гендельман в разговоре с Украинской службой Би-би-си.
Украинский аналитик из группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец на своей странице в фейсбуке выразил мнение, что предыдущий командующий ОТГВ «Харьков» был снят с должности именно потому, что не организовал должным образом огневое прикрытие полосы обеспечения на переднем крае обороны.
Это позволило российским войскам довольно быстро и без препятствий продвинуться вглубь украинской территории на несколько километров и оккупировать приграничные села.
Военный эксперт и историк Михаил Жирохов уверен, что новый командующий Михаил Драпатый изменит подход к обороне на этом участке.
По его данным, для этого в распоряжение ОТГВ уже выделили несколько свежих бригад ВСУ. О вводе резервов говорит и генштаб. А некоторые подразделения, например, 3-я штурмовая бригада ВСУ, уже публично сообщили о передислокации на Харьковщину.
«Однако еще больше оперативных резервов перебрасывать на это направление может быть рискованно», - говорит Жирохов.
Битва резервов
Давид Гендельман считает, что одна из задач российской армии - оттянуть украинские резервы по другим направлениям.
«В дальнейшем самым важным будет вопрос соотношения сил и самое главное - темпов. А именно — какими темпами каждая из сторон будет вводить резервы», - говорит израильский специалист.
Пока свое наступление на Харьковщине российская армия ведет незначительными силами численностью в несколько батальонов. К примеру, на штурм Волчанска, по данным Генштаба ВСУ, Россия отправила пять батальонов (ориентировочно 2,5-3 тысячи бойцов).
В общей сложности российская группировка войск на этом участке насчитывает около 30-35 тысяч солдат.
«План россиян только начал выполняться, мы еще не увидели основные силы и средства, которые они собрали», - говорит Михаил Жирохов.
Он прогнозирует, что второй эшелон войск Россия может ввести в бой 16 мая, а третий - ориентировочно 20 мая.
По его мнению, именно к этому времени российская армия планирует по максимуму реализовать свой тактический замысел на Харьковском направлении.
Но в чем именно заключается этот тактический замысел - мнения экспертов существенно разнятся.
Каковы цели Кремля?
Западные СМИ, например New York Times, не исключают, что цель российской армии - максимально приблизиться к Харькову, начать его обстрелы из артиллерии или устроить осаду. Это якобы может подтолкнуть руководство Украины к переговорам с Путиным.
Однако большинство военных аналитиков отмечают, что группировка российских войск слишком мала для масштабной операции по штурму или окружению города-миллионника.
По версии Давида Гендельмана, основная задача россиян сейчас - создать сплошную «буферную зону» на границе с Украиной.
Об этих планах еще в начале года заявил президент России Владимир Путин.
«Не исключаю, что мы вынуждены будем создать определенную „санитарную зону“ на территории, подконтрольной киевскому режиму», - заявил он 18 марта, размышляя о возможном ответе России на обстрелы Белгорода.
Учитывая, что, по данным Минобороны России, чаще всего обстрелы этого российского города ведутся из реактивной системы залпового огня Vampire (чешской версии советского РСЗО «Град») с дальностью 40-42 км, то, вероятно, именно на такое расстояние и планирует Кремль сдвинуть «зону» вглубь Украины.
По мнению Гендельмана, россияне попытаются продвинуться вглубь возле Волчанска и Липцов, а затем объединить захваченные территории.
«Если будет успех, то они, по всей видимости, захотят сделать сплошную полосу вдоль границы. По очертаниям видно, что есть два выступа в сторону РФ и, вероятно, они будут пытаться их срезать».
У украинского аналитика Михаила Жирохова другое мнение. По его данным, направление атаки на Липцы и, соответственно, дальше на Харьков - отвлекающее. Основная задача российской армии - захватить Волчанск и двигаться южнее, чтобы перерезать логистику украинской группировки возле Купянска.
Это стратегически важный город - большой железнодорожный узел на реке Оскол. ВСУ освободили его еще осенью 2022 года. С тех пор российская армия изо всех сил пытается его снова захватить.
Мощные атаки продолжаются с октября 2023 года, российские войска безуспешно пытаются выдавить украинцев с восточного берега Оскола и приблизиться к Купянску.
Если россиянам удастся зайти в тыл украинской группировке, ситуация на этом участке фронта для ВСУ значительно ухудшится. Уже сейчас российская армия активно обстреливает мосты в районе Волчанска, в частности, на реках Волчья и Северский Донец, пытаясь перерезать маршруты поставок украинских войск и изолировать район боевых действий.
Однако, отмечает Жирохов, пока у россиян не получается прорвать оборону ВСУ на значительную глубину и добиться успеха в реализации своих замыслов.
С этим согласен и Давид Гендельман.
«Пока здесь есть „туман войны“. Но не видно, чтобы действия россиян вышли на уровень оперативного прорыва, - отмечает он. - Обстановка неблагоприятная, но серьезного прорыва фронта в ближайшее время не намечается. Даже если россияне возьмут Волчанск и Липцы, это не значит, что дальше фронт посыплется. Просто это еще раз показывает, очевидно, недостаточную готовность украинской обороны на этом направлении».
По данным Генштаба ВСУ, 13 мая российская армия продолжала вести штурмовые действия на Харьковском направлении и активно применяла авиацию. Украинцы пытаются контратаковать и срезать вклинивание противника в свою оборону.
«На Харьковское направление перемещены заранее созданные резервы. В зависимости от развития обстановки наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения», - заявляет украинский Генштаб.
Российские власти заявлений об открытии нового фронта в Украине не делали. Лишь Минобороны РФ в ежедневной сводке 11 мая рутинно сообщило, что накануне «освободило», то есть оккупировало, пять сел в Харьковской области Украины.