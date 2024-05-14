Видео Не проигравшие ни одного матча шведы разгромили серебряных призеров прошлого ЧМ

Швеция, приехавшая на чемпионат мира в качестве претендента на титул, начала турнир. В стартовом матче они обыграли второго медального фаворита США 5:2, во втором туре обыграли Польшу 5:1, а вчера они обыграли Германию, серебряную сборную предыдущего чемпионата мира, со счетом 6:1.