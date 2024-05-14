На проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею Швеция и Швейцария вчера вечером одержали победы.
Видео ⟩ Не проигравшие ни одного матча шведы разгромили серебряных призеров прошлого ЧМ
Швеция, приехавшая на чемпионат мира в качестве претендента на титул, начала турнир. В стартовом матче они обыграли второго медального фаворита США 5:2, во втором туре обыграли Польшу 5:1, а вчера они обыграли Германию, серебряную сборную предыдущего чемпионата мира, со счетом 6:1.
Эрик Карлссон, Маркус Петтерссон, Виктор Олофссон, Карл Грундстрем, Андре Бураковски и Исак Лундестрем забили за «Тре Крунур», Лео Пфедерль забил почетный гол немцев.
В параллельном матче группы «А» чехов расстроила Швейцария, разгромившая сборную Чехию. Швейцария вышла вперед в первом периоде благодаря голу Кевина Фиалы, но Матей Странски сравнял счет в пользу хозяев во втором периоде.
Поскольку больше шайб в ходе матча забито не было, исход игры решила серия буллитов – победу одержала Швейцария (2:1).