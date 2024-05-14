Хотя с 2026 года пространство для принятия решений местными самоуправлениями при определении размера земельного налога увеличится, Таллинн и близлежащие муниципалитеты пока не планируют повышения налогов для частных лиц.
Осиновский: Таллинн пока не планирует увеличивать ставку земельного налога
Начиная с 2026 года местные самоуправления сами смогут устанавливать лимит ежегодного повышения земельного налога в пределах от 10% до 100%.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский (СДП) сообщил ERR, что правящая коалиция Таллинна согласилась с тем, что нагрузка по земельному налогу на жителей в 2025 году не будет увеличиваться.
«Решения относительно 2026 года мы примем в следующем году, но дополнительные поступления от земельного налога в настоящее время не планируем», - заявил он.
Земельный налог на данный момент является единственным налогом на недвижимость в Эстонии, размер которого не менялся с 2012 года.