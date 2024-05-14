Осиновский: Таллинн пока не планирует увеличивать ставку земельного налога

Начиная с 2026 года местные самоуправления сами смогут устанавливать лимит ежегодного повышения земельного налога в пределах от 10% до 100%.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский (СДП) сообщил ERR, что правящая коалиция Таллинна согласилась с тем, что нагрузка по земельному налогу на жителей в 2025 году не будет увеличиваться.

«Решения относительно 2026 года мы примем в следующем году, но дополнительные поступления от земельного налога в настоящее время не планируем», - заявил он.

Земельный налог на данный момент является единственным налогом на недвижимость в Эстонии, размер которого не менялся с 2012 года.