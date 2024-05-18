ЮРИ КУУСКЕМАА Военный завод «Арсенал» в километре от центра Таллинна

На оружейном заводе «Арсенал» производились артиллерийские боеприпасы и даже броневики
Ружья производства «Арсенала» приносили нашим стрелкам медали на международных соревнованиях
После ухода российских войск здания «Арсенала» перешли Министерству обороны Эстонии
Клио помнит, как построенная во времена Первой мировой войны казарма превратилась в крупнейший в Эстонии оружейный завод, а после - в популярное место проведения досуга.
Николай II и Вильгельм II хоть и приходились друг другу троюродными братьями, но особо не ладили. Обоих преследовало желание расширить границы своей империи. К 1910 году стало ясно, что это неизбежно приведет к войне. Российское правительство решило построить морскую крепость Петра Великого, ветви которой простирались бы от Палдиски на нашем западном побережье до мыса Ханко в Финляндии, а центром стал бы Таллинн.
Этому последовали строительный бум, милитаризация и русификация. Считалось необходимым восстановить потрепанный в русско-японской войне российский флот, чтобы он стал мощнее германского. Требовалось обеспечить снабжение флота, построить артиллерийские батареи, блиндажи, склады, казармы и пути снабжения. Дальнобойная артиллерия с дальностью стрельбы в 40 километров на берегах Эстонии и Финляндии вместе с минными полями должны были сделать невозможным вход германских кораблей в Финский залив. Очень важно было построить новые корабли и снабдить их боеприпасами.
Для всего этого был увеличен Таллиннский гарнизон, а из России приехало много инженеров, строителей, мастеров и квалифицированных рабочих. Им требовалось жилье, казармы и бараки, а также учреждения сферы услуг, начиная от магазинов, клубов, бань, больниц и заканчивая православными церквями.
Строительный бум оказался довольно коротким - его прервало наступление германских войск в 1915-1917 годах. В это время большая часть оборудования новых заводов и рабочих была вывезена в Россию, но в Таллинне остались новые или расширенные порты, а также многие здания, которые до сих пор украшают наш городской пейзаж. В первую очередь в Копли и Каламая.
К 1917 году на месте бывшего района Карьямаа (сейчас это улица Эрика со стороны Хундинука) были построены красные казармы. Рядом с ними было воздвигнуто огромное L-образное здание, которое тоже должно было стать казармой. Со стороны улицы главный вход обрамляет портик с белыми колоннами, прямо как у дворца. Но в качестве казармы здание так и не использовалось.
Во время Освободительной войны это здание эксплуатировала Эстонская Республика, разместив там мастерские по ремонту оружия. В 1923 году оно превратилось в наш крупнейший оружейный завод «Арсенал». Помимо казарм царского периода, в распоряжении нового оружейного завода оказались и другие близлежащие здания. Число сотрудников достигало 600 человек.
Здесь основной упор делался на приведении в порядок трофейного оружия с пестрой историей и уходе за ним. Среди него было российское, германское, японское и английское оружие - от пистолетов до пушек. Например, известно, что одних только японских винтовок, стволы которых рассверливались под английские патроны, насчитывалось 16 000 штук. В 1925 году на заводе отремонтировали 200 легких и тяжелых пулеметов, а также пушки различных видов. Часть продукции завода шла на экспорт.
«Арсенал» продолжал работать на Силы обороны и Военно-морской флот Эстонии. Здесь производились пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки, противотанковые мины, артиллерийские боеприпасы, ручные гранаты, патроны, оружейные детали, оптическое оборудование и даже броневики. Произведенные на «Арсенале» ружья приобрели международную известность, ведь они неоднократно приносили нашим стрелкам медали на международных соревнованиях. Компактные пистолеты «Арсенала» тоже ценились. Здесь производилась не только военная продукция, но и, например, клише, необходимые для чеканки эстонских монет.
После советской оккупации «Арсенал» перешел в ведение российского ВМФ. Летом следующего года, бежав от немцев, они забрали с собой архив завода и часть оборудования.
После Второй мировой войны в здании разместился артиллерийский арсенал ВМФ СССР. Поначалу там ремонтировали корабельные и береговые артиллерийские орудия, а позже - ракеты, оптику и электронное оборудование. Территория «Арсенала» была закрыта для соблюдения военной тайны, а по соседству были построены жилые дома для заводских рабочих.
После ухода российских войск постройки «Арсенала» перешли нашему Министерству обороны. Здания были проданы в 2012 году, а в 2016 свои двери открыл торговый центр Arsenal. Его предназначение абсолютно мирное, на трех этажах располагаются офисы, магазины, места общественного питания и центр повторного использования. Там целых 20 офисов.
Стоит отметить, что интерьер здания со стенами царских времен очень современный. Во дворе есть место для летних кафе. Недалеко отсюда находится мыс Хундинука, с которого можно наслаждаться видом на море и коплиский порт.