ЮРИ КУУСКЕМАА Военный завод «Арсенал» в километре от центра Таллинна

К 1917 году на месте бывшего района Карьямаа (сейчас это улица Эрика со стороны Хундинука) были построены красные казармы. Рядом с ними было воздвигнуто огромное L-образное здание, которое тоже должно было стать казармой. Со стороны улицы главный вход обрамляет портик с белыми колоннами, прямо как у дворца. Но в качестве казармы здание так и не использовалось.

Так сейчас выглядит здание, которое строилось как казарма. Фото: Sander Ilvest

Во время Освободительной войны это здание эксплуатировала Эстонская Республика, разместив там мастерские по ремонту оружия. В 1923 году оно превратилось в наш крупнейший оружейный завод «Арсенал». Помимо казарм царского периода, в распоряжении нового оружейного завода оказались и другие близлежащие здания. Число сотрудников достигало 600 человек.

Здесь основной упор делался на приведении в порядок трофейного оружия с пестрой историей и уходе за ним. Среди него было российское, германское, японское и английское оружие - от пистолетов до пушек. Например, известно, что одних только японских винтовок, стволы которых рассверливались под английские патроны, насчитывалось 16 000 штук. В 1925 году на заводе отремонтировали 200 легких и тяжелых пулеметов, а также пушки различных видов. Часть продукции завода шла на экспорт.