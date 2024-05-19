МНЕНИЕ Западное общество напоминает неудачный брак: и вместе плохо, и порознь никак

После падения Берлинской стены среднестатистическая семья большую часть времени занималась построением экономической базы, а не скупкой предметов роскоши. И как только в бывших странах московского влияния уровень жизни повысился до такой степени, что больше не нужно было беспокоиться о хлебе насущном, начали проявляться скрытые тенденции, которые до сих пор не были заметны: евроскептицизм, ультраконсерватизм, уверенность в том, что все, от функционирующей системы здравоохранения до пенсионного страхования, является самим собой разумеющимся, а отпуск за границей и прочие радости жизни - это что-то повседневное и непреходящее. И государство должно гарантировать, что все так и будет продолжаться.

На протяжении долгих лет меня поражала уверенность обычных шведов в том, что все за них должно делать государство. Именно это я считал главным злом укоренившейся и затянувшейся социальной демократии. Человек у них - просто какой-то пассивный получатель, который принимает всю эту государственную поддержку, защиту и благополучие с таким лицом, как будто только так быть и может. А когда его что-то не устраивает, то он злится и топает ножкой, как ребенок.