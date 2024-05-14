Портал Le Parisien сообщает, что французский футболист Киллиан Мбаппе подрался с президентом «Пари Сен-Жермен» Нассером аль-Хелаифи накануне матча 33-го тура Лиги 1 против «Тулузы».
Знаменитый футболист подрался с президентом ПСЖ
Причиной разборок стало то, что Мбаппе, который 10 мая объявил о том, что покидает ПСЖ, за который выступал с 2017 года, в своем обращении поблагодарил множество людей, но ни слова не сказал про президента команды.
Издание сообщает, что аль-Хелаифи был оскорблени потребовал объяснений.
Буквально накануне матча Мбаппе и аль-Хелаифи закрылись в одном из помещений и их спор быстро перешел в рукоприкладство.