Смертельное ДТП: в Таиланде погиб четырехлетний эстонский мальчик

По данным издания, мальчика сбил белый внедорожник Toyota, которым управляла 45-летняя женщина, которая не уехала с места происшествия. Очевидец рассказал, что ребенок переходил дорогу вместе с девочкой и, вероятно, не заметил приближавшийся к нему внедорожник.

Pattaya Mail сообщило, что ребенок был найден лежащим на земле с серьезными травмами. Несмотря на усилия спасателей и медицинского персонала, доставившего ребенка в больницу, спасти его жизнь не удалось.

Женщина, сбившая мальчика, заявила изданию, что вела машину осторожно и не могла предвидеть появление детей на дороге.

Сотрудники местной полиции выясняют все обстоятельства.

В Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили Postimees, что они не получали никакой информации о данном инциденте.