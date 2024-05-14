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Обычный мессенджер или вероятный шпион? Как оценивают приложение Telegram госорганы Эстонии

Анастасия Тидо
, журналист
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Telegram под запретом
Telegram под запретом Фото: Shutterstock

Зашкаливающая в последние два года популярность мессенджера Telegram все чаще вызывает дискуссии о том, является ли он безопасным  и не сотрудничает ли его собственник с органами безопасности России. Хотя его создатель Павел Дуров всегда подчеркивал надежность Telegram и отрицал связь с ФСБ, сомнения есть. Rus.Postimees выяснял, можно ли пользоваться приложением эстонским госчиновникам на служебных устройствах. 

Сегодня особенно большую обеспокоенность растущая популярность мессенджера Telegram вызывает в Украине. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов прямо назвал приложение угрозой для национальной безопасности Украины.

При этом угрозу представляет собой не только неконтролируемое распространение непроверенной или заведомо ложной информации, которая влияет на общественные настроения, но и безопасность для устройств, на которые установлен Telegram. На эту тему постоянно высказываются многие специалисты и обоснованных сомнений на сегодня немало. 

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