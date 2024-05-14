Обычный мессенджер или вероятный шпион? Как оценивают приложение Telegram госорганы Эстонии

Зашкаливающая в последние два года популярность мессенджера Telegram все чаще вызывает дискуссии о том, является ли он безопасным и не сотрудничает ли его собственник с органами безопасности России. Хотя его создатель Павел Дуров всегда подчеркивал надежность Telegram и отрицал связь с ФСБ, сомнения есть. Rus.Postimees выяснял, можно ли пользоваться приложением эстонским госчиновникам на служебных устройствах.