Зашкаливающая в последние два года популярность мессенджера Telegram все чаще вызывает дискуссии о том, является ли он безопасным и не сотрудничает ли его собственник с органами безопасности России. Хотя его создатель Павел Дуров всегда подчеркивал надежность Telegram и отрицал связь с ФСБ, сомнения есть. Rus.Postimees выяснял, можно ли пользоваться приложением эстонским госчиновникам на служебных устройствах.
Для подписчиков
Обычный мессенджер или вероятный шпион? Как оценивают приложение Telegram госорганы Эстонии
Сегодня особенно большую обеспокоенность растущая популярность мессенджера Telegram вызывает в Украине. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов прямо назвал приложение угрозой для национальной безопасности Украины.