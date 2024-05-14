Нехватка денег у министерства может привести к увеличению очередей на паромы летом

Паром «Регула», с богатой почти полувековой историей, на протяжении многих лет выполняет функции третьего летнего судна в наиболее напряженные часы на линии Виртсу-Куйвасту.

Глава TS Laevad Индрек Рандвеэр подтвердил, что на данный момент у них действительно еще нет ясности относительно того, что произойдет с паромом, потому что нет соглашения с государством.

Министр по делам регионов Пирет Хартман подтвердила, что понимает обеспокоенность островитян, но в то же время отметила, что у государства не хватает денег в сфере транспорта, а вывод парома на линию может стоить около миллиона евро. Ясность должна наступить в ближайшие недели.