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РАЙНЕР САКС Путин готовится к затяжной войне, но рассчитывает на скорую победу

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • Предстоя встреча деловых делегаций Сербии и Украины показывает снижение российского влияния в Сербии
  • В районе Авдеевки Украина уничтожила ударный вертолет российской армии
  • Белгородская область России подвергается постоянным украинским ударам с воздуха

Целью атак Украины на российской территории в первую очередь являются объекты, связанные с топливом и энергетикой, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

На данный момент изменения в российском правительстве можно оценить как достаточно скромные и связанные лишь со сменой министра обороны. Но в военное время смена министра обороны все-таки является важным изменением. Пока что не появилось никакой новой информации, которая бы вызвала переоценку произошедшего.

Маловероятно, что личность нового министра обороны приведет к каким-либо новым стратегиям или политическим изменениям в России. Россия не сейчас начинает готовиться к долгосрочной войне, поскольку на самом деле адаптация к затяжной войне началась еще летом 2022 года и с тех пор ведется непрерывно.

Изменения в структурах

Цель Путина, конечно, не в том, чтобы вести долгосрочную войну на истощение, а в том, чтобы как можно быстрее довести войну до победного конца. Стоит отметить, что президент России возлагает надежды на нового министра в плане более инновационных подходов в управлении ведомством. Повод для этого дают частые обвинения в том, что российская военная промышленность не смогла произвести достаточное количество высокотехнологичного оружия или использовала на поле боя слишком мало новых технологий.

Новый министр обороны Белоусов ранее пытался развивать российскую электронную промышленность, чтобы снизить зависимость России от западного производства. Можно быть уверенным, что от министра ждут быстрого увеличения производства оборонной промышленности, и по этому критерию будут оценивать его успешность. Однако Белоусова можно считать скорее теоретиком, чем практиком, и пока он выступает скорее как сторонник идей старомодной плановой экономики.

В этом смысле Путин пошел на весьма существенный риск. В Минобороны от нового руководителя явно не будут в восторге, а отсутствие опыта управления может стать проблемой. Через полгода можно будет подвести первые итоги. Перед приходом нового министра чистка министерства продолжается.

Заместители министра, назначенные Сергеем Шойгу, подали в отставку. Арестован чиновник в звании генерала, курирующий кадровую работу министерства. Можно предположить, что большинство чиновников, связанных с Шойгу, будут обвинены в воровстве или коррупции.

Возможно, что операция влияния, состоявшаяся несколько дней назад вокруг учений тактического ядерного оружия, помогла создать необходимый фон для успешного назначения нового правительства и смены министра обороны в смысле внутреннего восприятия в России. Основная цель - создать впечатление, что властные структуры работают в полную силу и смена лиц не влечет за собой каких-либо сбоев в цепочке управления. В Беларуси также под прикрытием тактических ядерных учений лидер страны сменил главу Генштаба.

Удары дронов

Украина заявила, что уничтожила все 18 иранских беспилотников, выпущенных сегодня ночью российской армией. Атаки дронов «шахед» стали очень редкими по сравнению с первыми четырьмя месяцами года. Судя по всему, основная причина - успехи украинской ПВО в их уничтожении.

Похоже, что Россия не в состоянии производить их в таком количестве, как это принято считать в СМИ. Российские ВВС сбросили на Харьков две планирующие бомбы. Из Крыма также была запущена баллистическая ракета «Искандер-М», но о ее судьбе информации нет. После украинских атак в Крыму в конце апреля и начале мая количество российских ракетных ударов по Одесской области было очень небольшим. Посмотрим, как с этим будет обстоять дело дальше.

Белгородская область России подвергается постоянным украинским ударам с воздуха. Целью являются прежде всего объекты, связанные с топливно-энергетическим комплексом. Второй раз за последнюю неделю в России сообщили об атаке дронов на поезд с нефтепродуктами. В результате обеих атак были уничтожены многочисленные топливные цистерны.

Количество и интенсивность атак российской армии остаются высокими

В направлении Харькова все идет не так, как ожидала Украина, по крайней мере, политическое руководство страны. Был заменен руководитель оперативного уровня по данному направлению. Что касается коммуникации, то по-прежнему время от времени случаются путаные и противоречивые сообщения.

Бои идут в непосредственной близости от Волчанска, но потери россиян за вчерашний день значительно возросли. Российская армия оккупировала еще несколько приграничных районов, но не продвинулась вглубь территории Украины. Президент Украины вчера сообщил, что диверсионные группы российских сил также активизировались на границах Сумской и Черниговской областей. По словам секретаря Совбеза Украины Литвиненко, Россия собрала в приграничных районах с Харьковской областью 50 000 военнослужащих, из которых 30 000 были переброшены для наступательной операции.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжает весьма активное наступление в направлении Купянска. В направлении Лимана активность снизилась. Удары также происходят в направлении Северска. На передовой линии изменений нет.

В районе Бахмута идет позиционная война. Россия активно наступает, но не смогла улучшить свои позиции.

В районе Авдеевки Украина сбила ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» российской армии, несмотря на защиту российской ПВО. В Генштабе Украины официально это сообщение пока не подтвердили. При этом украинцы сообщают, что вчера в том же районе был сбит еще один российский штурмовик Су-25.

Американская помощь начала поступать на фронт. Крупнейший украинский авиаудар произошел вчера в Краснодоне в оккупированной Луганской области. Там несколько раз был обстрелян крупный склад боеприпасов российской армии. Российские войска не смогли продвинуться западнее и севернее Авдеевки. Южнее, в районе населенных пунктов Красногоровка и Первомайское, российская армия в нескольких местах несколько улучшила свои позиции.

На Южном фронте российская армия продолжает наступление в районах Старомайорска и Работино. Существенных изменений нет. Российские источники сообщают, что Украина, вероятно, атаковала радиолокационную станцию ​​российской армии на горе Ай-Петри в Крыму ракетами Storm Shadow. Это крупный комплекс радиоразведки и радиолокации, построенный еще при Советском Союзе. Поскольку в результате нападения погиб командир дислоцированной там воинской части, сообщение об успешном наступлении можно считать правдивым.

Маленькая дипломатическая победа Киева

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что провел очень хороший разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и что в ближайшее время будет организована встреча бизнес-делегаций двух стран.

Ожидается, что посол Сербии также вернется в Киев в ближайшее время. Конечно, это не означает полного изменения российской политики Сербии, а скорее является сигналом России, что ее влияние на Балканах снизилось. Это маленькая дипломатическая победа Украины. Интересно также, что это заявление появилось сразу после визита в Сербию главы КНР.

Госсекретарь США прибыл в Киев с визитом. Поскольку он пробудет в Киеве до завтра, еще остается время для важных новостей о результатах этой поездки.

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