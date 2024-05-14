РАЙНЕР САКС Путин готовится к затяжной войне, но рассчитывает на скорую победу

В этом смысле Путин пошел на весьма существенный риск. В Минобороны от нового руководителя явно не будут в восторге, а отсутствие опыта управления может стать проблемой. Через полгода можно будет подвести первые итоги. Перед приходом нового министра чистка министерства продолжается.

Заместители министра, назначенные Сергеем Шойгу, подали в отставку. Арестован чиновник в звании генерала, курирующий кадровую работу министерства. Можно предположить, что большинство чиновников, связанных с Шойгу, будут обвинены в воровстве или коррупции.

Возможно, что операция влияния, состоявшаяся несколько дней назад вокруг учений тактического ядерного оружия, помогла создать необходимый фон для успешного назначения нового правительства и смены министра обороны в смысле внутреннего восприятия в России. Основная цель - создать впечатление, что властные структуры работают в полную силу и смена лиц не влечет за собой каких-либо сбоев в цепочке управления. В Беларуси также под прикрытием тактических ядерных учений лидер страны сменил главу Генштаба.

Удары дронов

Украина заявила, что уничтожила все 18 иранских беспилотников, выпущенных сегодня ночью российской армией. Атаки дронов «шахед» стали очень редкими по сравнению с первыми четырьмя месяцами года. Судя по всему, основная причина - успехи украинской ПВО в их уничтожении.