РАЙНЕР САКС Путин готовится к затяжной войне, но рассчитывает на скорую победу

Белгородская область России подвергается постоянным украинским ударам с воздуха. Целью являются прежде всего объекты, связанные с топливно-энергетическим комплексом. Второй раз за последнюю неделю в России сообщили об атаке дронов на поезд с нефтепродуктами. В результате обеих атак были уничтожены многочисленные топливные цистерны.
Количество и интенсивность атак российской армии остаются высокими
В направлении Харькова все идет не так, как ожидала Украина, по крайней мере, политическое руководство страны. Был заменен руководитель оперативного уровня по данному направлению. Что касается коммуникации, то по-прежнему время от времени случаются путаные и противоречивые сообщения.
Бои идут в непосредственной близости от Волчанска, но потери россиян за вчерашний день значительно возросли. Российская армия оккупировала еще несколько приграничных районов, но не продвинулась вглубь территории Украины. Президент Украины вчера сообщил, что диверсионные группы российских сил также активизировались на границах Сумской и Черниговской областей. По словам секретаря Совбеза Украины Литвиненко, Россия собрала в приграничных районах с Харьковской областью 50 000 военнослужащих, из которых 30 000 были переброшены для наступательной операции.
В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжает весьма активное наступление в направлении Купянска. В направлении Лимана активность снизилась. Удары также происходят в направлении Северска. На передовой линии изменений нет.
В районе Бахмута идет позиционная война. Россия активно наступает, но не смогла улучшить свои позиции.
В районе Авдеевки Украина сбила ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» российской армии, несмотря на защиту российской ПВО. В Генштабе Украины официально это сообщение пока не подтвердили. При этом украинцы сообщают, что вчера в том же районе был сбит еще один российский штурмовик Су-25.