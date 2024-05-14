Проверка, осуществленная в январе, показала, что качество строительных работ, проведенных 14 лет назад в здании одной из эстонских школ, было ужасным, поэтому волость вынуждена отказаться от европомощи в размере почти 700 000 евро.
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Ужасное качество строительных работ: недавно построенное здание школы нуждается в огромных инвестициях
У волости возникли проблема со зданием начальной школы в Кальмету: счета за электричество и отопление очень высоки, а температура в помещениях по-прежнему оставалась низкой. Поэтому было решено обратиться за помощью в Государственный центр вспомогательных услуг, чтобы отремонтировать систему отопления, модернизировать геотермальную систему отопления, установить солнечные батареи и в некоторых местах дополнительную теплоизоляцию.