Контейнер для бумаги и картона на одной из самых оживленных улиц Тарту, а точнее - на парковке по адресу Рийа, 27, по-прежнему является наилучшим местом для ночлега бездомного Александра. Вчера в 8:30 он крепко спал там и не реагировал на стук. Наконец-то проснулся, нашел телефон, чтобы посмотреть, который час, и вновь свернулся калачиком.
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Бездомный отказывается покидать мусорный контейнер
Александр, которому чуть за 30, хорошо знаком социальным работникам, они занимались им с конца прошлого лета, рассказывая обо всех возможностях ночлега. Несмотря на то, что бездомный взял бланк на оказание услуги социального жилья, на этом дело застопорилось, так как Александр предпочитает ночевать в контейнере.