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Бездомный отказывается покидать мусорный контейнер

Айме Йыги
, журналист
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Бездомный Александр.
Бездомный Александр. Фото: Aime Jõgi

Контейнер для бумаги и картона на одной из самых оживленных улиц Тарту, а точнее - на парковке по адресу Рийа, 27, по-прежнему является наилучшим местом для ночлега бездомного Александра. Вчера в 8:30 он крепко спал там и не реагировал на стук. Наконец-то проснулся, нашел телефон, чтобы посмотреть, который час, и вновь свернулся калачиком.

Александр, которому чуть за 30, хорошо знаком социальным работникам, они занимались им с конца прошлого лета, рассказывая обо всех возможностях ночлега. Несмотря на то, что бездомный взял бланк на оказание услуги социального жилья, на этом дело застопорилось, так как Александр предпочитает ночевать в контейнере.

Предположительно в последний раз социальному работнику удалось поговорить с Александром 6 мая. Ему была передана важная информация: человек без крова может обратиться в Тарту в приют по адресу Пеэтри, 16с, где с ним будут сотрудничать специалисты отдела социального обеспечения и здравоохранения. Социальный работник описал риски, сопряженные с ночевкой в контейнере: опасность возгорания, так как кто-то может бросить в бумагу и картон непотушенную сигарету. Кроме того, опустошение контейнера и его опрокидывание могут травмировать оставшегося в нем на ночь человека.

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