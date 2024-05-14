Бездомный отказывается покидать мусорный контейнер

Александр, которому чуть за 30, хорошо знаком социальным работникам, они занимались им с конца прошлого лета, рассказывая обо всех возможностях ночлега. Несмотря на то, что бездомный взял бланк на оказание услуги социального жилья, на этом дело застопорилось, так как Александр предпочитает ночевать в контейнере.

Предположительно в последний раз социальному работнику удалось поговорить с Александром 6 мая. Ему была передана важная информация: человек без крова может обратиться в Тарту в приют по адресу Пеэтри, 16с, где с ним будут сотрудничать специалисты отдела социального обеспечения и здравоохранения. Социальный работник описал риски, сопряженные с ночевкой в контейнере: опасность возгорания, так как кто-то может бросить в бумагу и картон непотушенную сигарету. Кроме того, опустошение контейнера и его опрокидывание могут травмировать оставшегося в нем на ночь человека.