Тема очередного выпуска подкаста «Экономика360°» довольно необычная – эстонский бизнес в экзотических странах.
Подкаст «Экономика360°» ⟩ От Омана до Танзании: эстонский бизнес в диковинных странах
Что забыла ИТ-компания Krabu Grupp в далекой Танзании? Насколько ее африканский бизнес перспективен и прибылен? И неужели все настолько плохо в Эстонии, раз приходится завоевывать такие диковинные рынки?
Наш гость - Кирилл Крабу, основатель и руководитель эстонской ИТ-компании Krabu Grupp.
Для начала пару слов о том, чем занимается Krabu Grupp: в числе прочего, компания разрабатывает инфосистемы для различных предприятий и учреждений, помогает дигитализировать производственный процесс и документооборот, активно участвует в разработке услуг э-государства.
По словам Кирилла Крабу, аналитики Krabu Grupp стояли у истоков э-государств не только в Эстонии, но и в Омане и Молдове и участвовали в разработке удостоверяющих личность документов нового поколения.
Свой ИТ-бизнес в Танзании, как рассказывает Крабу, компания начала волей случая.
«Мы с женой поехали в Танзанию в свадебное путешествие. Поскольку мы занимаемся бизнесом вдвоем, у нас обычно очень мало поездок, не связанных с работой», - поясняет он.
«В Танзанию мы приехали, чтобы оценить перспективы местного туристического рынка. Мы даже купили там кусок земли – это отдельная длинная история, потому что все было очень забавно. Все пытаются тебе его продать, не имея при этом на него никаких прав», - продолжает бизнесмен.
Местные айтишники, с которыми пара встретилась в Танзании, предложили развивать в стране дигитальные услуги. Создали фирму, набрали местный штат, нашли инвестора.
По словам Крабу, африканский рынок чрезвычайно интересен и перспективен не только с точки зрения ИТ, но и любого другого эстонского бизнеса.
Есть, правда одно «но»: нужно очень хорошо понимать регион и делать многочисленные поправки на особенности местного менталитета.
«Если кто-то хочет заниматься бизнесом в Африке – пытайтесь. Эстонские компании, которые разработали какой-то продукт, как правило, двигаются на Запад, а не на юг», – говорит Кирилл Крабу.
«Африка – рынок непредсказуемый. Но он до сих пор пустой, там множество многообещающих ниш», - делится подробностями предприниматель.
А как идут дела у Krabu Grupp в Эстонии? Есть ли заказы на местном рынке?
«Наш фокус – по-прежнему на Эстонии. Мы делаем очень много проектов, связанных с эстонским э-государством», - рассказывает Крабу.
«Мы разрабатываем различные системы для эстонских министерств. Последнее, что мы сделали – систему, связанную с регистрацией автомобилей, которая завязана на искусственный интеллект и «компьютерное зрение» (computer assisted vision)», - продолжает Кирилл Крабу.
По его словам, Krabu Grupp постоянно выполняет заказы Министерства климата, создает различные системы, в том числе для мониторинга выбросов газов в атмосферу, по отслеживанию работы конкретного оборудования и наблюдению за охраняемыми территориями.
«Или сделали отличную систему, благодаря которой рыбаки сейчас могут покупать разрешения на рыбалку. Был тендер, мы его выиграли. Заходишь на сайт kalaluba.ee и покупаешь разрешения на рыбную ловлю, охоту или что-нибудь еще. Я думаю, все рыбаки эту систему уже знают, изучили и, надеюсь, полюбили. Если что – кидать камни в меня», - дополняет картину Крабу.
О чем еще говорим в подкасте?
- Бизнес в Танзании и Кении - удивительные особенности местного менталитета
- Есть ли какая-то польза от представительства EAS в Африке
- С какой стороны ждать подвоха бизнесмену, выходящему на экзотические рынки
- Украинские проекты Krabu Grupp
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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