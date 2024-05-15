Подкаст «Экономика360°» От Омана до Танзании: эстонский бизнес в экзотических странах

Что забыла ИТ-компания Krabu Grupp в далекой Танзании? Насколько ее африканский бизнес перспективен и прибылен? И неужели все настолько плохо в Эстонии, раз приходится завоевывать такие диковинные рынки?

Наш гость - Кирилл Крабу, основатель и руководитель эстонской ИТ-компании Krabu Grupp.

Для начала пару слов о том, чем занимается Krabu Grupp: в числе прочего, компания разрабатывает инфосистемы для различных предприятий и учреждений, помогает дигитализировать производственный процесс и документооборот, активно участвует в разработке услуг э-государства.

По словам Кирилла Крабу, аналитики Krabu Grupp стояли у истоков э-государств не только в Эстонии, но и в Омане и Молдове и участвовали в разработке удостоверяющих личность документов нового поколения.

Свой ИТ-бизнес в Танзании, как рассказывает Крабу, компания начала волей случая.

«Мы с женой поехали в Танзанию в свадебное путешествие. Поскольку мы занимаемся бизнесом вдвоем, у нас обычно очень мало поездок, не связанных с работой», - поясняет он.

«В Танзанию мы приехали, чтобы оценить перспективы местного туристического рынка. Мы даже купили там кусок земли – это отдельная длинная история, потому что все было очень забавно. Все пытаются тебе его продать, не имея при этом на него никаких прав», - продолжает бизнесмен.