На прошлой неделе выяснилось, что прокуратура не нашла в действиях экс-главы Нарвской больницы Аго Кыргвеэ причин для возбуждения уголовного дела. Мнения нарвских политиков на этот счет разделились.
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«Нет цели засадить Кыргвеэ за решетку»: с решением прокуратуры по делу нарвской больницы согласны не все
В феврале этого года правление Нарвской больницы сняло с поста главу больницы Аго Кыргвеэ якобы в связи с тем, что он злоупотребил служебным положением. Совет больницы подал заявление в прокуратуру по экономическим и коррупционным преступлениям, но уголовное дело в итоге не было возбуждено.