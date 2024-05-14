«Нет цели засадить Кыргвеэ за решетку»: с решением прокуратуры по делу нарвской больницы согласны не все

В феврале этого года правление Нарвской больницы сняло с поста главу больницы Аго Кыргвеэ якобы в связи с тем, что он злоупотребил служебным положением. Совет больницы подал заявление в прокуратуру по экономическим и коррупционным преступлениям, но уголовное дело в итоге не было возбуждено.