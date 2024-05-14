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«Нет цели засадить Кыргвеэ за решетку»: с решением прокуратуры по делу нарвской больницы согласны не все

Диана Харламова
, корреспондент в Ида-Вирумаа
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Алексей Евграфов и Аго Кыргвеэ.
Алексей Евграфов и Аго Кыргвеэ. Фото: Коллаж Rus.Postimees

На прошлой неделе выяснилось, что прокуратура не нашла в действиях экс-главы Нарвской больницы Аго Кыргвеэ причин для возбуждения уголовного дела. Мнения нарвских политиков на этот счет разделились. 

В феврале этого года правление Нарвской больницы сняло с поста главу больницы Аго Кыргвеэ якобы в связи с тем, что он злоупотребил служебным положением. Совет больницы подал заявление в прокуратуру по экономическим и коррупционным преступлениям, но уголовное дело в итоге не было возбуждено. 

«Из представленного сообщения о преступлении и приложенных к нему материалов не следует, что Кыргвеэ совершил растрату и/или злоупотребление доверием либо иное деяние, имеющее признаки преступления, предусмотренного специальной статьей Пенитенциарного кодекса», - заявила Хелен Кивилоо, прокурор окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям.

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