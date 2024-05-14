Выдававший себя за полицейского мошенник выманил у жителя Сааремаа огромную сумму

Мужчина, проживающий на Сааремаа, сообщил полиции, что 18 апреля ему позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и попросил перевести деньги с его банковских счетов на другие счета, сообщил представитель Ляэнеской префектуры. Целью перевода денег называлось недопущение их попадания в руки преступников.