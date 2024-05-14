Житель Сааремаа перевел 22 000 евро на чужие счета по требованию мошенника, выдававшего себя за полицейского.
Выдававший себя за полицейского мошенник выманил у жителя Сааремаа огромную сумму
Перевод: Павел Соболев
Мужчина, проживающий на Сааремаа, сообщил полиции, что 18 апреля ему позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и попросил перевести деньги с его банковских счетов на другие счета, сообщил представитель Ляэнеской префектуры. Целью перевода денег называлось недопущение их попадания в руки преступников.
Мужчина перевел деньги на указанные счета. По предварительной оценке, ущерб составляет около 22 000 евро.