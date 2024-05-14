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Выдававший себя за полицейского мошенник выманил у жителя Сааремаа огромную сумму

rus.postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Житель Сааремаа перевел 22 000 евро на чужие счета по требованию мошенника, выдававшего себя за полицейского.

Перевод: Павел Соболев

Мужчина, проживающий на Сааремаа, сообщил полиции, что 18 апреля ему позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и попросил перевести деньги с его банковских счетов на другие счета, сообщил представитель Ляэнеской префектуры. Целью перевода денег называлось недопущение их попадания в руки преступников.

Мужчина перевел деньги на указанные счета. По предварительной оценке, ущерб составляет около 22 000 евро.

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