Женщина, которой пришло сообщение об обновлении Smart-ID, прошла по ссылке и стала жертвой мошенничества, в результате которого лишилась более 5000 евро.
Женщина, получившая сообщение об обновлении Smart-ID, потеряла более 5000 евро
В понедельник жительница Хаапсалу сообщила полиции, что 9 мая на ее мобильный телефон поступило сообщение об истечении действия Smart-ID, передал BNS пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.
Чтобы обновить Smart-ID, женщина прошла по содержащейся в сообщении ссылке и ввела свои PIN-коды.
Вслед за этим женщина обнаружила, что с ее банковских счетов без ее ведома сделали переводы на сумму 5286 евро.