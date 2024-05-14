Женщина, получившая сообщение об обновлении Smart-ID, потеряла более 5000 евро

В понедельник жительница Хаапсалу сообщила полиции, что 9 мая на ее мобильный телефон поступило сообщение об истечении действия Smart-ID, передал BNS пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.

Чтобы обновить Smart-ID, женщина прошла по содержащейся в сообщении ссылке и ввела свои PIN-коды.

Вслед за этим женщина обнаружила, что с ее банковских счетов без ее ведома сделали переводы на сумму 5286 евро.