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Женщина, получившая сообщение об обновлении Smart-ID, потеряла более 5000 евро

BNS
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Мошенники представляются сотрудниками PPA и просят доверчивых жителей Эстонии сказать банковские данные и ввести коды Smart-ID.
Мошенники представляются сотрудниками PPA и просят доверчивых жителей Эстонии сказать банковские данные и ввести коды Smart-ID. Фото: Sille Annuk

Женщина, которой пришло сообщение об обновлении Smart-ID, прошла по ссылке и стала жертвой мошенничества, в результате которого лишилась более 5000 евро.

В понедельник жительница Хаапсалу сообщила полиции, что 9 мая на ее мобильный телефон поступило сообщение об истечении действия Smart-ID, передал BNS пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.

Чтобы обновить Smart-ID, женщина прошла по содержащейся в сообщении ссылке и ввела свои PIN-коды.

Вслед за этим женщина обнаружила, что с ее банковских счетов без ее ведома сделали переводы на сумму 5286 евро.

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