Вопреки обещаниям правительства: спасателей, полицейских и учителей могут ждать сокращения

Более того, по оценке некоторых политиков от Партии реформ, госслужащих, в том числе спасателей, полицейских и учителей, может ожидать волна сокращений.

«Это и есть выход из сложившейся ситуации. Если фонд заработной платы заморожен, то решением проблемы могут стать либо сокращения, либо сокращение потребностей за счет структурных реформ», – отметил член финансовой комиссии Рийгикогу Юрген Лиги (Партия реформ).

По оценке министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, самое важное – предотвратить сокращения в сфере внутренней безопасности.