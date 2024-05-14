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Вопреки обещаниям правительства: спасателей, полицейских и учителей могут ждать сокращения

rus.postimees.ee
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Полицейские автобусы.
Полицейские автобусы. Фото: Taavi Sepp

Вопреки предыдущим обещаниям правительства, фонд заработной платы публичного сектора в следующем году, скорее всего, не вырастет, пишет rus.err.ee.

Более того, по оценке некоторых политиков от Партии реформ, госслужащих, в том числе спасателей, полицейских и учителей, может ожидать волна сокращений.

«Это и есть выход из сложившейся ситуации. Если фонд заработной платы заморожен, то решением проблемы могут стать либо сокращения, либо сокращение потребностей за счет структурных реформ», – отметил член финансовой комиссии Рийгикогу Юрген Лиги (Партия реформ).

По оценке министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, самое важное – предотвратить сокращения в сфере внутренней безопасности.

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